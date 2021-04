Opinión 03-04-2021

Sabía Ud. por qué es interesante el libro “LA PIEDRA DE LA LEYENDA”, DE KEVIN CROSSLEY-HOLLAND?



Todo libro tiene su enseñanza y de esta obra se pueden extraer varias. Es una narración ficticia y novedosa de la leyenda de Arturo y la piedra, con Merlín incluido, ambientada en la época medieval. Rehacer una leyenda que tiene su realidad en tiempos pasados, sin duda exige una buena labor investigativa acerca de las costumbres y ambiente de la época. Precisamente a eso estuvo obligado el autor y por ello puede entregarnos información sobre dramas íntimos de personajes que forjaron una imagen de la vida de la edad media (una época de incertidumbre en la que convivían la guerra y la paz), la razón y la superstición y muchos conflictos sociales.



Es un libro ameno de leer ya que está distribuido en 100 pequeños relatos, algo así como “comentarios”, lo que hace liviano seguir su contenido y, por supuesto, cada uno de ellos va entregando elementos que hacen cada vez más intrigante y agradable la historia.



Enseñanzas adicionales para la reflexión son por ejemplo: que todo contiene su contrario (que se encuentra en el libro El kybalión), que el hacer preguntas sirve de mucha ayuda, incluso si no se obtiene una respuesta. También, que hay una diferencia entre saber y comprender, que la numerología es todo un enigma, que la ignorancia, la intolerancia y el fanatismo han sido causa de dolor y sufrimiento como por ejemplo, martirio de San Anselmo (quemado vivo en una parrilla), etc.



Hay muchas referencias más que la historia a veces tiende a olvidar como la costumbre medieval de las funciones reservadas según la condición social que debían respetarse so pena de grave sanción.



Para terminar encontrará en sus páginas que todo tiene su hora y su edad como lo puede leer en Eclesiastés 3, 1 al 8.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE