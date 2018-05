Opinión 12-05-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Los 50 grandes mitos de la psicología popular”, de Scott O. Lilienfeld y otros?

Qué duda cabe que la psicología es un conocimiento sobre las conductas y las motivaciones o consecuencias de ellas que afectan al ser humano y por cierto, aporta beneficiosos resultados para una mejor y más feliz manera de vivir. Esta obra no es una crítica a tal disciplina, sino que desmistifica creencias erróneas sobre el particular que mucha gente tiene y que está muy alejado de lo que es cierto. De hecho, “el conocimiento verdadero no es nada fácil y erradicar el conocimiento falso tampoco es una tarea fácil”, en consecuencia, lo que pretende es desnudar muchas creencias comunes, presentar pruebas en contra de varios mitos que parecen verdaderos, y explicando por qué la gente cae tan a menudo presa de estas falsedades.



Es interesante el libro, porque permite separar el trigo de la paja, ya que prácticamente cada día la prensa, la televisión, internet y otras fuentes relativas a esta ciencia están también a disposición en las librerías y muchas de ellas plagadas de mitos e ideas falsas. Hay que saber distinguir, por tanto, la ficción de la realidad, ya que lo primero nos puede llevar a engañarnos respecto de la naturaleza humana e incluso, tomar decisiones poco acertadas que afectan negativamente nuestra vida cotidiana.



El libro consta de 431 páginas, con 11 capítulos desglosados en variados temas, muy especiales, como por ejemplo: los mitos acerca del cerebro y la percepción, sobre el desarrollo y envejecimiento, la memoria, la inteligencia y el aprendizaje, la conciencia, la emoción, la motivación, etc. Lo más valioso es que al final de cada capítulo se presentan otros mitos sobre los cuales vale la pena también indagar y que en total suman 225.-



Es de conveniencia señalar, que los autores son profesionales en el rubro, por lo que sus opiniones tienen el fundamento de sus conocimientos. Así, Scott O. Lilienfeld, es profesor de psicología en la Emory University de Atlanta. Steven Jay Lynn, profesor de psicología de la Estate U. de New York. John Ruscio, profesor de psicología de la U. de New Jersey y Barry Bellerstein, profesor de psicología de la U. Simón Fraser y presidente de la Bristish Columbia S. Society.



En la narración aparecen citadas 10 fuentes comunes de mitos psicológicos, que muestran lo vulnerables que son las personas a ellos. En realidad, al leerlo se valora el cuidado que se debe tener con las apariencias, como por ejemplo, cuando se creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Por tanto, para pisar sobre seguro en materia de conocer, es bueno seguir el método usado por el filósofo Descartes, ya que “saber es poder “, como decía Francis Bacon.



Los autores nos ponen en alerta sobre varios temas más: “El hecho que hayamos oído contar muchas veces una historia no la hace necesariamente verdadera. De esto se aprovechan muchos deleznables, que por intereses egoístas siembran la mentira”. “Miente, miente que algo queda”.



La finalidad del texto en definitiva, no es sólo entender lo que es falso, sino también lo que es verdadero. No sería apropiado dudar de todo a tal extremo como lo hacía el filósofo Metrodoro. ¿Ha escuchado sobre el mal de ojo?, interesante es conocer si es mito o realidad.



Hay mucho que aprender de la lectura de la obra, sobretodo porque el lenguaje es sencillo y comprensible aún para el lego del tema, y porque se hacen comparaciones muy didácticas entre lo que es ficción y lo que son efectivamente los hechos. En resumen, texto altamente útil.



¡Es mi palabra!





GASPAR DOYLE