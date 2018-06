Opinión 16-06-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Los jefes”, “Los cachorros”, de Mario Vargas Llosa?

Se pueden señalar varios aspectos de este libro que le imprimen una singularidad, empezando por la calidad del autor en cuanto a escritor, pero además, porque contiene dos obras que fueron publicadas en diferentes tiempos: “Los Jefes”, es del año 1959, y “los cachorros”, en 1967. En consecuencia, en esta oportunidad puede en una sola edición leer a ambas.



El índice contempla para el caso de “los Jefes”, seis cuentos que se pueden apreciar al menos desde dos perspectivas. Una, como un mero y entretenido relato de alguna aventura, drama o misterio; y otra, agregándole un análisis de lo que en cada uno de ellos describe, en cuanto a costumbres, culturas, idiosincrasias, etc. Por cierto, al abarcar ambos aspectos, cada historia adquiere un sentido muy particular.



En los seis cuentos encontrará, aunque no lo crea, en primer lugar, una incipiente, pero decidida protesta estudiantil sobre aspectos relativos al desempeño de los colegios en que ellos estudian; como asimismo, las reacciones de los inspectores, profesores y director, los resultados y las sanciones. Recuérdese que se enmarca en los años 50. Algo impensado antes y normal ahora, que es casi exagerado, ya que hay protestas para una diversidad de aspectos que no se ve fin.



En “El desafío”, se está presente ante un duelo con elementos de animadversión, orgullos personales y familiares, dramas bastantes comunes en el siglo XIX y primera mitad del XX y las causas podían nacer en el ámbito de las artes, del honor mancillado, de competencias musicales, etc.



En “El hermano menor” o “El hermano mayor”, indistintamente, participan dos varones y una mujer; ambientado en una hacienda, con historias y desenlaces insospechados. Se pueden apreciar injusticias derivadas de lo que se dice o no dice oportunamente, de la mala interpretación de las palabras y en el equívoco en que pueden caer las acciones mejor intencionadas. Es interesante tomar en cuenta esto, porque lo que se piensa que se dice, a veces no es lo que el oyente percibe como tal.



Sobre “El día domingo” no mencionaré nada.





El quinto cuento, “Un visitante”, es tragicómico, en que quedan en el aire varias interrogantes de lo que pudo haber ocurrido en un pasado y de lo que ocurrirá después, aunque se intuye.



En el último cuento de “Los jefes”, que lo titula “El abuelo”, es también un enigma en el que pareciera que cada cual puede darle la interpretación que se le ocurra. En consecuencia, es un desafío a la imaginación y a la búsqueda de los fundamentos para la respuesta que pueda darse.



En “Los cachorros”, obra de 1967, basada en un hecho real, dedicada a la memoria de Sebastián Salazar Bondy, el lector se enfrenta a una experiencia triste, dramática, de una profundidad psicológica y existencial que conmueve. Tan especial es que fue llevada al cine en 1971. La película por las imágenes le entregan aún mayor dramatismo. Con todo, la historia se podría replicar con ejemplos que viven muchas personas en distintas partes de nuestro mundo y de nuestro propio entorno. Hace reflexionar bastante, sobretodo en la realidad de cada cual.



Entretiene, sobrecoge y enseña.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE