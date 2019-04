Opinión 27-04-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Marte, la próxima frontera”, de José María Maza Sancho?

El texto, aparte de ilustrar cronológica y didácticamente la aventura del ser humano en la conquista del espacio, hace reflexiones que ayudan con sus explicativas respuestas a comprender claramente este fenómeno. Así pues, se pregunta: ¿Para qué el hombre quiere llegar a Marte y establecer allá una colonia? “Hace casi cincuenta años el hombre llegó a la Luna y ello trajo consigo la mayor revolución tecnológica de los últimos cien años. Viajar a la Luna en los años sesenta y setenta nos cambió la vida para siempre”. De hecho, los beneficios de estos, se usan cotidianamente en el día de hoy, que no llaman la atención y mucho menos un interés por saber cuál fue su origen, por ejemplo, celulares, internet, etc.



El autor sigue preguntándose: ¿Es realmente necesario, en esta etapa del desarrollo de la civilización ir a establecerse en Marte? Responde: “Evidentemente no es necesario”, aún se puede postergar, pero agrega otras sutiles interrogantes: “¿Era necesario para Colón venir a América? No, no lo era, sin embargo, abrió una ruta que cambió el curso de la historia”, ¿Era necesario para Hernando de Magallanes circunnavegar el globo terrestre?, ¿Era necesario el viaje de Darwin?, Dice ante esto, que la historia grande de la humanidad está llena de epopeyas que “no eran necesarias”, pero que con ello nos perfeccionamos como especie. Si no levantamos la vista hacia el horizonte, solo marcaremos el paso.



El libro contiene 12 apasionantes capítulos en los cuales se muestran los avances, las dificultades, los triunfos y los fracasos que han estado presente en esta aventura hacia el espacio, preguntándose también ¿Será la Tierra el único lugar con vida de todo el Universo?, si hay vida en la tierra, ¿Por qué no podría haberla en alguno de los otros planetas? Si el sol es tan solo una estrella más entre los millones que pueblan el Universo, si hay planetas en torno a él, también podría haberlos en torno a las otras estrellas y existir en alguno de ellos, vida como en la Tierra. Por decir esto Giordan Bruno por el año 1600, fue quemado vivo en la hoguera por la Inquisición. El fanatismo y la ignorancia no son para nada positivos.

El lector encontrará un tesoro astronómico en este libro y, en lo específico al caso de Marte, señala varias dificultades que deberán enfrentar y resolver los futuros viajeros, entre ellos, el tiempo adecuado para viajar. Por ejemplo, cuando ese planeta esté más cerca de la Tierra, las alteraciones biológicas que dicha travesía implica (incluido el establecer una colonia en ese lugar). El resultado de la resolución de ello implicará nuevas tecnologías que podrían o podrán ser aprovechadas para la subsistencia del género humano.



Obra fácil de entender por su lenguaje sencillo y apasionante.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE