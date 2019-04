Opinión 20-04-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Mi historia”, de Michelle Obama?

El texto es interesante atendido a que responde a las vivencias de quien ha sido, hasta ahora, la única afro-americana que ha ostentado la dignidad de “Primera Dama” de Estados Unidos, que lo hace novedoso.



La narración se podría dividir en 5 partes:



1.- Expone la situación familiar en que vivió, sus relaciones interpersonales, logros, dudas, inquietudes, temores, sueños, experiencias de escuela, de crecimiento y aprendizaje, con alguna que otra anécdota. Además, los personajes que más le influyeron positiva o negativamente. Por ejemplo, dice: “ahora que soy adulta, me doy cuenta de que los niños saben desde muy tierna edad cuando los están subestimando, cuando los adultos no están lo bastante implicados en las tareas de enseñarles a aprender”. En definitiva, el proceso que afecta a cualquier persona según sus circunstancias.



2.- Alude al fenómeno de la discriminación, el racismo, donde se hace presente el rechazo, el abuso, los privilegios, la prepotencia, la violencia, el resentimiento y la desconfianza. Advierte que muchas aspiraciones terminan por esas causas, como sueños rotos. También reflexiona acerca de la necesidad humana de unidad y de respeto por el otro, como camino para una sociedad mejor en términos de sobrevivencia.



3.- Capítulo aparte es todo lo que confidencia acerca de su conocimiento y posterior matrimonio con Barack Obama, la campaña presidencial (el lado bueno y lado oscuro de la política… y el lado positivo y negativo del poder).



4.- Expone su vida como primera dama de uno de los países más poderosos del mundo, sobre el protocolo, su relación con la gente, con el servicio secreto, las relaciones internacionales, el cuidado y la educación de sus hijas y una variada gama de hechos que le acontecieron en esos ocho años.



5.- En sus 523 páginas se incluyen cincuenta fotos en colores, bastantes reflexiones y enseñanzas. Por ejemplo: el matrimonio, los valores (la prudencia y la tolerancia), el trabajo y la constancia, el dolor de las pérdidas, la drogadicción, el ser y el tener, el sentido y el sin sentido de la vida, el destino (justo o injusto), la autenticidad y la importancia de votar. (“Si alguien quiere un cambio, no puede quedarse en casa el día de las elecciones”).



Entretiene y se aprende.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE