Opinión 15-09-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Mitos y leyendas de Chile”, de Floridor Pérez?

Precisamente por eso, porque son de Chile, forman parte de nuestro patrimonio cultural. Algo nos dicen y nos enseñan del pasado.



El texto contiene 13 mitos y 18 leyendas. En él se precisa lo que es un mito y una leyenda, entendiendo el primero como mensajes secretos del pasado. “Modos de transmitir grandes verdades humanas, tal como fueron intuidas en un momento de la evolución de la humanidad o de una cultura determinada”. Sobre este particular, el autor es de la idea de que un buen lector podrá descubrir sorprendentes relaciones entre la ciencia y la mitología, entre el conocimiento científico y la sabiduría ancestral de la humanidad. Entrega dos ejemplos: el mito de la pincoya, a partir del cual se revela una verdad científica. Esto es sorprendente y estimula a ver más allá de lo que el mero mito relata: captar su simbología y significado. La leyenda en cambio, viene siendo una narración, por lo que se relaciona con lo histórico, aunque puede involucrar también lo místico y lo filosófico. En esta parte de la obra se relata el famoso encuentro entre los payadores insignes de su época: Don Javier de la Rosa y el mulato Taguada. “Un duelo entre los dos payadores más famosos”, digno de “considerarse la primera leyenda de la literatura nacional”.



En lo mítico hay dimensiones que son de una enseñanza profunda para una formación personal. Así, en uno de ellos se hace probar si alguien realmente posee inteligencia suficiente para una tarea o ideal, si puede demostrar constancia en ello y si cuenta con la fe suficiente en sí mismo para lograrlo.



El autor regala experiencias pedagógicas que estimulan la investigación y la creatividad en los alumnos de cualquier colegio en edades tempranas y, para quien se interese en buscar o conocer algo más de la cultura mitológica de Chile, los orienta a la lectura de 18 libros y/o fuentes documentales sobre el particular.



Finalmente, se puede concluir que los mitos y leyendas hay que mirarlos con una actitud especial, ya que todo es verdadero, natural, significativo, si penetramos con el espíritu reverente acerca del arte y lenguaje cultural antiguo. Al no hacerlo así, puede verse como algo falso, milagroso y de ninguna significación. Así, en nuestras tradiciones es posible que encontremos un lecho profundo de verdad que reposa oculto a la espera de nuestra correcta interpretación. ¡buena tarea!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE