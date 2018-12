Opinión 01-12-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Mitos y verdades de las AFP”, de Alejandra Matus?

Ser o no ser. Saber o no saber. ¡Esa es la cuestión!



El objetivo del libro es esclarecer si las afirmaciones que se repiten una y otra vez en el debate que ha enfrentado a partidarios y detractores del sistema previsional de AFP son ciertas.



Esta investigación de la autora pretende, también, hacer más comprensible este tema complejo de alta relevancia pública para explicarlo a los ciudadanos, evitando el espanto que causan los técnicos con sus cuadros estadísticos y jerga especializada.



Hay muchísimo material informativo –a mi juicio, indispensable de conocer por todo imponente- distribuido en 7 capítulos y un epílogo, que podrían aportar dos grandes cuestiones. Por ejemplo:



1.- ¿Sabía usted que?

- En 1980, se ignoraba –pese a toda la teoría- el resultado práctico del funcionamiento del sistema.

- Tanto A. Pinochet, C. Mendoza y otros tenían serias aprehensiones sobre la implementación de este sistema previsional, tanto que el General Mendoza hizo una afirmación que resultó lamentablemente profética.

- Los asesores del régimen enunciaron 6 riesgos del sistema, que coinciden con las deficiencias que se critican actualmente.

- Se fijaron 10 mecanismos de control para evitar pérdida de ahorros, los que se fueron diluyendo con el tiempo. Se entregan las razones de ello y ocurridos en distintos gobiernos.

- Muchas de las promesas del sistema nunca se cumplieron.

- El cambio de sistema permitió enriquecerse de bienes a connotados personajes públicos y empresas.

- Que las mujeres son las grandes perdedoras en este sistema.



2.- Examinar la verdad o error de las siguientes afirmaciones:

- “El negocio de la aseguradora está en invertir ese dinero (de los ahorrantes) y obviamente pagar al asegurado menos de lo que los fondos rinden”.

- “Que el sistema de AFP está permeado por una lógica de fraude sistémico, concentrado en una metodología de cálculo de las pensiones que, gracias a un modelo matemático, disminuye y daña los fondos de pensiones realmente acumulados por el trabajador”.

- “Que sí ha servido para el desarrollo de un mercado de capitales, pero no para otorgar a los trabajadores mejores pensiones que las del antiguo sistema de reparto”.

- “Los fondos de pensiones trabajan en función de los mercado de capitales y del régimen financiero de las grandes empresas y no en función de aumentar o mejorar el saldo acumulado para pagar pensiones”.

- “Las rentabilidades no se radican en los fondos individuales como se cree”.

- “Que las pensiones dependen no solo de contribuciones a las cuentas individuales, sino que de los factores de expectativa de vida por género y el número, edad y expectativa de vida de los dependientes”.

- “Si las reformas actuales resuelven el fondo del problema del sistema de pensiones”.

- “El objetivo del sistema de AFP no es producir buenas pensiones, sino que mantener circulando la mayor proporción de fondos previsionales en inversiones cuyo beneficio mayor se lo llevan sus propietarios”. ¿Será por eso que la mayoría de ellas pertenecen a transnacionales?

- ¿Son intocables las AFP a tal punto que ningún gobierno ha intentado crear un sistema nuevo y mejor?



El contenido de la obra relata la génesis del sistema. Analiza también el sistema antiguo de reparto, muestra diversos mitos que se difunden como verdades absolutas y tiene su mirada puesta en cómo lograr una pensión digna, ya que muchas o casi todas, no alcanzan el salario mínimo.



No cabe duda que hay que leer este libro para tener una visión fundamentada sobre el tema, que se complementa con los profusos comentarios periodísticos en diversos medios, regionales y nacionales. Recomiendo acrecentar sus conocimientos en el tema con el texto “Nueva previsión”, de Manuel Riesco Larraín, en cuanto a restituir el derecho a pensiones dignas.



Todo imponente debe conocer a cabalidad, ¡ahora!, lo que será su realidad futura o la de su descendencia.



¡Ser o no ser! ¡Saber o no saber! ¡¡Esa es la cuestión!!







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE