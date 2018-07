Opinión 07-07-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Ni orden ni patria”, de Mauricio Weibel B.?

Libro de actualidad, editado en junio de este año. El tema: preocupante. La corrupción es un fenómeno que se ha infiltrado en nuestras instituciones republicanas, y lo no permitido ha invadido instancias de referencia moral, que se desploman estrepitosamente, generando todo ello que se viva en una constante falta de confianza y credibilidad en ellas. Notoria excepción a esto, es nuestro honorable y servicial Cuerpo de Bomberos de Chile.



El autor, editó anteriormente el libro “Traición a la Patria” (ElHeraldo 28.05.2016), sobre desfalcos en otra importante institución del país. En el de ahora señala que “es una investigación a fondo del caso de corrupción pública más grande de la historia reciente de nuestro país” y que afecta a Carabineros de Chile. La pregunta ¿cómo fue posible esto?, responde: “porque esta sociedad puso en el corazón de su vida el dinero, el lucro. Los valores dejaron de importar. Ni siquiera la solidaridad era valorada, como muestran hasta hoy nuestros sistemas de salud y pensiones”. Esto trae a la memoria otro libro, “Cuándo se jodió Chile”, de Claudio Fuentes S. (El Heraldo 02.09.17).



En 182 páginas, 4 capítulos que contienen a su vez varios subcapítulos, por así decirlo, más tres anexos, incluyendo la “Operación Huracán”, expone que “es una travesía por el fraude en Carabineros, pero también por los excesos íntimos de quienes lo lideraron. Un viaje al descaro de un alto mando y sobretodo, de una Dirección General que arrastró imprudentemente a la policía uniformada a uno de los peores montajes judiciales de su historia”.



Aparte de conocer en detalle los hechos, la obra permite reconocer que ello fue algo así como “un espejo de todos los defectos de nuestra sociedad, gobernada desde hace décadas por el imperio del dinero, tanto en la política como en los derechos sociales y lo que es peor, en la vida cotidiana”. De pasadita, hace alusión a una diversidad de desfalcos en la gestión de los fondos previsionales bajo control de las administradoras de fondos de pensiones.



¿Qué es lo que aparece relevante de la narración?



1.- Que en general se señalan los nombres y apellidos de los principales implicados, el modus operandi, los años durante los cuales los cometieron, etc. En anexos están presente documentos con cifras detalladas de montos y declaraciones de confesiones de oficiales ante el Fiscal investigador.

2.- Que lo anterior permite darse cuenta que los autores y participantes de las millonarias irregularidades, al ser identificados, no comprometen el prestigio ganado en años por la institución de las “Carabinas Cruzadas”, aunque dañan gravemente su imagen. En consecuencia, es oportuno conocer los hechos relatados en el texto, para distinguir el trigo de la paja y para que las instancias pertinentes conozcan a cabalidad el destino de los fondos que el Estado les entrega. Ahora, ¿Cómo y por qué las autoridades civiles abandonaron hace años el control de los presupuestos asignados a las FF.AA. y de Orden?, es lo que Weibel intenta responder.



Visto desde la perspectiva relativa a las personas, ya no cabe asombrarse de las debilidades humanas, de cómo se atraviesa sin pudor los límites éticos y morales, de cómo se actúa sin importar la condición de los demás. Para quien haya leído “El hombre mediocre”, de José Ingenieros (El Heraldo 28.12.2013) se dará cuenta de cuánta razón encierran sus páginas y pareciera una condición indispensable el educar sobre ello desde temprana edad y a todo nivel.



Su lectura es parecida a una novela de misterio, porque cuanto más se avanza… más se quiere saber.



Para concluir, es conocimiento de verdades, que aunque duras y con visos de algo increíble, es conveniente conocer, tanto para exigirnos como para exigir que nuestro actuar sea coherente con lo que aprendemos, prometimos, pensamos y sentimos. Ser veraces, probos y consecuentes, es en definitiva, lo que nos identifica realmente como personas.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE