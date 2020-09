Opinión 18-09-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro "No quiero crecer", de Pilar Sordo?





En realidad, el título apropiado del texto debería haber sido “¿cómo aprender a crecer?” y, la misma autora, lo señala en tres oportunidades. En efecto, porque en la obra no hay teorías psicológicas, sino que un compartir experiencias acerca de la pre-adolescencia, la adolescencia y la adultez joven, que están directamente relacionadas con las investigaciones y casos que Pilar ha realizado y conocido en cada una de esas etapas a través del contacto permanente que ha tenido con jóvenes, tanto en Chile como en el extranjero.



Como los tiempos, las costumbres y las conductas evolucionan, lo que antes se vivía a los 11, hoy día se vive a los 9 años y así sucesivamente. Esto hace que para muchos padres sea más complicada la tarea de la educación, porque mucho antes de lo que esperaban empiezan a ver en sus hijos conductas y reacción para lo que no estaban preparados.



La intención de la psicóloga es, en consecuencia, tratar de reflejar o mostrar cómo estarían funcionando hoy una parte importante de adolescentes y, ante determinados problemas, qué y cómo podrían resolverlos.



El contenido es orientador, sobretodo en la sociedad de hoy donde todo está tan desordenado, donde los testimonios que se observan en algunos adultos no son los óptimos o son inconsecuentes y, donde también, hay un exceso de información en que cualquiera puede obtener lo que desee a través de internet y no necesariamente bien encausado.



El método utilizado por Pilar Sordo es didáctico. Toda su presentación la hace por partes especificando en cada una características dignas de tomar en cuenta. Así, la estructura del relato incluye una visión general de lo que es adolescencia y después lo va precisando por edades. Los capítulos abarcan desde los 9 a los 11 años, 11 a los 13, 13 a los 15, 15 a los 18, de los 18 a los 24, finalizando de los 24 a los 30 años.



Reconoce que el escribir un libro sobre los jóvenes de hoy no es tarea fácil, pero lo asumió como un desafío y una promesa. En esto último confidencia aspectos de su vida personal que resultan muy emotivos.



A lo largo de los capítulos incluye temas como: la intolerancia, la soberbia, la comunicación, el aburrimiento, la inmediatez, la vejez, los derechos y los deberes, la distinción entre autoridad y autoritarismo, el alcohol, el sexo, las drogas y muchos más.



Hay una reflexión bastante personal de la autora sobre el bullying y cómo superarlo. Relata su propia experiencia, ya que su apellido se prestó en muchas ocasiones para burlas de sus compañeros de estudio que resultaba una verdadera agresión. Aprovecha esta instancia para abordar el tema del respeto a las diferencias y la inclusión.



Se encuentran varias anécdotas que hacen más entretenida la lectura. Se señalan algunos mitos que se tienen respecto a las costumbres y al hecho de crecer y de los cambios que ellos conlleva. Hay una pregunta que es para todos y llama la atención. ¿Qué cosas recordarían de sus padres si se mueren hoy?, lo que lleva implícita una segunda pregunta… ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente cuando tú ya no estés?



Libro que vale la pena leer.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE