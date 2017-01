Opinión 07-01-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Pedro León Gallo”, de Jorge Ibáñez Vergara?

De toda certeza es que libros como estos, que se refieren a personajes de nuestra historia patria, nos hacen reconocer que en ella han existido hombres y mujeres preclaros (as), que han dejado huella indeleble en el acontecer nacional.



Es el caso de Don Pedro León Gallo, que sólo vivió 47 años, y que falleció a raíz de una dolencia agravada por herida en un combate que participó.



En el texto se hace un pormenorizado detalle de la familia de este personaje, sus aventuras y desventuras, sus hermanos, la relación familiar, los negocios, etc. que de alguna manera entregan fundamentos de la personalidad, principios y valores que sustentaba.



El propósito de la narración y el destacar a Don Pedro, es rescatar valores históricos de los pueblos del Norte de Chile y contribuir al posicionamiento cívico de estos frente al centralismo arrollador. En realidad, el problema del centralismo en desmedro de las regiones arrastran hasta la fecha una dolorosa realidad, que se pretende flexibilizar con la elección en regiones del Intendente, no citando aún las atribuciones que tendrá, en relación al representante del gobierno.



Pedro León Gallo, fue poeta y traductor consumado, sobre todo de obras de Víctor Hugo. Don Rubén Darío le dedica enormes elogios. Así, dice por ejemplo: “se conservan de ese hombre audaz y superior, escritos que andan esparcidos en folletines de diarios pasados y en revistas…que se recoja todo, que se imprima un hermoso libro y ello será una verdadera gloria literaria para este soberbio país de Chile”. Además, fue el primero en realizar un estudio biográfico de José Joaquín Vallejos (jotabeche) valorándolo como gran costumbrista de Chile.



Se reveló contra el autoritarismo en los gobiernos Portalianos , formó de la nada misma un ejército con sus propios recursos, organizando la vida civil en los territorios en armas, crea el peso constituyente, fabrica municiones y participa en la batalla de “Los Loros”, derrotando al ejército enviado por el gobierno para hacer desaparecer la insurrección. Es vencido después en “Cerro grande” y exiliado hasta que un decreto de amnistía le permite el regreso a la patria.



Sus ideales de una república justa, libre y democrática, lo lleva a ser Alcalde de Copiapó, Diputado y Senador, incluso candidato a la Presidencia de la República, proclamado por el reciente creado Partido Radical. El autor se admira que haya sido apartado del lugar legítimo que le corresponde en la Historia de Chile como fundador del Partido Radical, al ser reemplazado en la memoria colectiva por su primo hermano Manuel Antonio Matta, que no estuvo presente en esa etapa de fundación.



La obra contiene antecedentes poco conocidos del mineral de Chañarcillo, la casi leyenda de su descubrimiento, pero también se desarrollan temas que muestran la grandeza de algunos y el egoísmo de muchos, que con malas artes y engaños se hicieron de riquezas que no les correspondía.



También hace un poco de historia sobre la masonería en Chile, sus primeras logias y la formación de la Gran Logia. No aparece claro si Don Pedro León Gallo, fue o no masón, aunque se señalan antecedentes de que no lo fue, a pesar de que compartía plenamente los ideales republicanos, en especial afirmando a “la educación como el único medio seguro de facilitar el progreso”.



Aparecen en el libro datos sobre la Guerra de Chile con España, la corrupción y el absolutismo, el oportunismo y las traiciones, en fin, hay mucho que se puede conocer como el caso “la cuestión del sacristán”, en el Gobierno de Manuel Montt, y que de haberse resuelto dentro de la esfera eclesial, habría pasado completamente inadvertido, pero como no falta nunca, por inadecuados procedimientos, alcanzó resonancia hasta el Papado y adquirió el mérito de hecho histórico. ¡Vale conocer el caso en detalle!



Descubrir en justicia un personaje y los contextos históricos que se desarrollan en su entorno, no es fácil, por lo que es conveniente acudir a la lectura de la obra que abunda en detalles y también con algunas fotografías de la época.

¡Ah! Otro antecedente que aparece es que la Ley Reservada del Cobre, es del año 1958, del Presidente Ibáñez (Ley 13.196). Por razones de espacio no cito textualmente las opiniones de Don Diego Barros Arana, Domingo Santa María, José Victorino Lastarria y M. González: las que sorprendentemente pareciera que nos retrata de cuerpo entero en el día de hoy. También se alude a la importancia del sufragio que 200 años después, conserva plena vigencia.



¡Texto ilustrador!





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE