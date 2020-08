Opinión 08-08-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Pregúntale a Alicia”, de autor (Anónimo) Edic. Olimpo?



La creciente dependencia de drogas modificadora del comportamiento humano, sigue siendo uno de los males más alarmantes de nuestra sociedad. La adicción es un fenómeno serio que deteriora la mayor facultad que define como tal al ser humano, esto es, la voluntad.



Respecto al texto, Alicia tiene 15 años. Pertenece a la clase media. Piensa casarse algún día y formar un hogar. El 9 de julio de cierto año, Alicia es iniciada en la droga. Reincide a fondo. La droga le da la sensación de que el mundo es mejor, le abre el mundo del sexo y la hace sentirse libre. A veces, Alicia se inquieta…cree que no debería drogarse, pero imagina que la vida es más soportable con droga que sin ella. Los padres de ella no saben lo que ocurre. Notan cambios. Creen que frecuenta (quizás) malas compañías. No tienen la menor idea de que se está drogando. Ignoran totalmente que su hija revende droga en la escuela local.



En un momento, la protagonista huye de casa. Errante, en una absurda miseria, el camino de la droga la lleva a situaciones desesperadas, autodestructivas, de un erotismo insensato, presagio del fin alucinante. La gran diferencia entre Alicia y muchos otros adolescentes adictos a las drogas es que ella llevaba un diario de vida. Este diario de vida ofrece la posibilidad de entender –de alguna manera- la circunstancia personal de vida de esta niña, o quizás de cualquiera que tenga una experiencia similar. No ofrece ninguna solución, pero puede que ayude.



El diario de vida suma 229 días, más 44 en que no se especifica fecha. En sus relatos se encontrará con una típica adolescente, con sueños, anhelos, inseguridades, nada ajeno a cualquiera de su edad, pero de una vivencia personal intransferible. De lo narrado, se deduce que son ejemplos vivos de una sociedad enferma en que la tradicional falta de comunicación entre padres e hijos, en un mundo en que las actitudes paternalistas están cada día más desprestigiadas, ponen en evidencia dos estilos de vida distintos, extraños y, a menudo, hostiles: la sumisión a las normas establecidas y el violento rechazo de ellas, lo que da origen a conductas adolescentes erráticas.

De Alicia… lo que se logró saber…. es que falleció tres semanas después de haber escrito su última nota en su diario. Sus padres llegaron del cine y la encontraron muerta. No se pudo hacer nada. ¿Fue un accidente por exceso de droga? o ¿Una sobredosis premeditada? La razón? … permanece en el misterio. Lo importante es que murió y que fue una más entre miles que la droga mata cada año.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE