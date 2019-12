Opinión 07-12-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Relato de un náufrago”, de Gabriel García Márquez?

Aparte de los pergaminos del autor, premio Nobel de Literatura en 1982, y uno de los grandes maestros de la Literatura Universal, la obra adquiere un interés y un valor incuestionable, ya que se trata de una historia verídica.



Para ponerla en contexto, se tiene que señalar que el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho miembros de la tripulación del destructor “Caldas”, de la Marina de Guerra de Colombia, había caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato. Al cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta de Colombia, después de permanecer diez días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Este libro narra esta odisea, como resultado de variadas entrevistas que le hiciera García Márquez a Luis Alejandro Velasco, nombre del náufrago. Lo que no sabían ambos es que lo relatado le costó a Alejandro su gloria y su carrera y, al literato, el exilio.



La historia es apasionante y con un éxito de edición que en julio del 2005 llegaba a la novena.



La obra está muy bien estructurada, con la descripción de los hechos previos al naufragio, seguido por la secuencia del día a día en la que el protagonista vive la soledad y peligros del mar, finalizando con un epílogo de su llegada y recibimiento que tuvo en tierra.



En lo particular, se puede apreciar que las percepciones que pueda tener una persona sobre convicciones, pueden variar según las circunstancias (razón tenía en este sentido, Ortega y Gasset). En otro ámbito, emergen los detalles de esta situación de soledad y desorientación, simplemente estremecedoras y que son totalmente desconocidas si no se viven.



El libro conviene leerlo, ya que pone en contacto con realidades como la desesperación, la resignación, el sin sentido y la sobrevivencia. Es posible que algo especial tenga esta específica dimensión humana, a tal punto que por ejemplo, Daniel Defoe en 1719, publicó “Robinson Crusoe”, o que hayan películas como “Cuando todo está perdido”, con Robert Redford, o el “Náufrago”, con Tom Hanks. El tema no es menor y vale la pena conocerlo, además como se expresé precedentemente: la historia es verídica.





GASPAR DOYLE