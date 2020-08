Opinión 22-08-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “solos en la noche, Zamudio y sus asesinos”, de Rodrigo Fluxá?



Hay que advertirlo, es un libro con un contenido desgarrador, tóxico, que desnuda una realidad social que existe, pero que no se ve, o no se quiere ver. Hace patente que en avances tecnológicos el ser humano ha dado pasos gigantescos, pero en humanidad, en contenido axiológico de existencia, muy poco, casi nada e incluso a veces en pleno retroceso a instancias más primitivas.



Su contenido relata la vida y la muerte de Daniel Zamudio, aquel joven asesinado a golpes en marzo del 2012, así también la vida de sus victimarios. El texto podría ser descrito como una historia policial o una historia de terror. Las fuentes consultadas entre entrevistas y otros, suman más de 80.-



Se destaca, entre otras cosas, que este hecho cambió a nuestro país. Por primera vez la golpiza a una persona homosexual se consideró, casi sin excepción, un asunto repudiable que debía ser condenado públicamente. La palabra “discriminación” cobró un sentido crudo y brutal que exigía repudio. Hubo un cambio de paradigma, ya que por varias generaciones de personas gay, el menosprecio frente a un ser humano homosexual, víctima de alguna injusticia era lo habitual. Algo similar al de las prostitutas asesinadas por sus clientes o las mujeres muertas a golpes por su pareja, realidad esta última que ha sido un hecho que la justicia no ha podido prevenir ya que algunas medidas son insuficientes, inadecuadas o irrisorias. Aparece un triste testimonio de esto.



En la narración podrá empezar a preguntarse: ¿Por qué murió realmente Daniel Zamudio?, ¿Pudo ese crimen haberse evitado?, ¿Qué llevó a los asesinos a tomar esa fatal decisión en el Parque San Borja esa noche de verano?



El lector encontrará en la obra la cultura del abandono del padre y el hábitat de la violencia doméstica, que es lamentablemente una realidad muy común, que aunque se conoce y se denuncia, es poco lo que se hace y las conductas no cambian. En esta perspectiva, se pondrá frente a frente al “sin sentido del mal” y el “mal sin sentido”, la desgracia y el dolor juntos.



En su estructura consta de un prólogo, 10 capítulos y un epílogo. Todo en 150 páginas.



Su lectura probablemente deje un sabor amargo al evidenciar un submundo en que vive una parte de nuestra sociedad.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE