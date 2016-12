Opinión 31-12-2016

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Su hermano Caín” de Anne Perry?

Este es un libro para las vacaciones. Es una novela de investigación privada y policial, con un drama e incógnita situada en la era victoriana y su trama, en general, trata de que el marido de Geneieve Stonefield, el Sr. Angus, respetado hombre de negocios lleva desaparecido 3 días y ella decide visitar a William Monk, un ex inspector de policía que ahora trabaja como detective privado.



La mujer está convencida de que ha sido asesinado por Caleb, hermano gemelo de su esposo, cuyas relaciones entre ellos se han caracterizado por ser de carácter violento y, por ello, teme lo peor. En este panorama, Monk tratará de dilucidar este caso, ayudado por dos colaboradoras indirectas: Callandra Daviot y una enfermera Hester Latterly. Como en toda investigación hay avances y retrocesos, sorpresas e incluso en esta historia se incluye un mini drama que afecta inesperadamente al detective privado y que se resuelve ingeniosamente, lo que le otorga a la narración principal, un plus adicional.



Complementariamente, el texto va entregando en forma amena y casi sin el lector darse cuenta de ello, una serie de antecedentes históricos que enriquecen el acervo cultural de quien la lee. Hay mucho que adicionalmente se aprende, por ejemplo:



- Atendido a la época en que esto ocurre, se puede apreciar el drama de las personas ante las enfermedades (tifoidea), los conocimientos y los recursos médicos con los que se contaba, lo problemático de la ingesta de líquidos (generalmente contaminados por el desaseo y otros), lo cual era vital, ya que en muchas ocasiones suponía la diferencia entre la vida y la muerte.

- Se aprecia la manera de vivir de las personas según su condición social, la situación económica en general, el tema de los impuestos y su justificación, el funcionamiento de las instituciones, de los servicios públicos, la evacuación de aguas lluvias o servidas (que en general no existía), la preocupación en cuanto a lo económico versus lo social, etc.

- En otro ámbito, se puede conocer los tipos de personalidades de la gente, la grandeza y la pequeñez de ellas ante situaciones de la vida, los distintos tipos de conducta, la condición de la mujer en el matrimonio, etc.

- Sorprende también que haya contenidas en el relato, enseñanzas respecto a la arrogancia, a hacer las cosas como debieron ser hechas, una distinción entre lo radical y lo proporcional, los errores humanos, la motivaciones humanas (del porqué la gente actúa de tal o cuál manera), el valor de conocer las causas de lo que ocurre, incluso pinceladas explicativas de psicología infantil que afectan posteriormente a la adultez.



Por último, me atrevo a decir que esta novela policiaca que tiene 488 páginas, además de mantener la atención, nos induce al humanismo y a la solidaridad; a aceptar que no se puede escapar de sí mismo; al cuidado del agua y de las napas subterráneas; a entender la diferencia entre lo ético (lo correcto o incorrecto) y lo moral (lo malo o lo bueno) y a valorar los avances de la ciencia y de todo orden (relacionado sobre esto último me gustó mucho un artículo del periodista Ignacio Cárdenas Squella, publicado en un diario nacional el 09-11-2016, que llama a reflexionar sobre lo que tenemos) .-



Es un buen libro de entretención –para los que gustan de las historias detectivescas- y en que se detallan juicios, alegatos, testigos, defensa, etc. Finalmente, sorpréndase con un final inesperado.



¡Ojalá le guste!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE