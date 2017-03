Opinión 11-03-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Teresa de Calcuta”, de Colecciones Aguilar?

“El Ángel de Calcuta”, “La Santa de los arrabales del mundo”. ¿Por qué fue calificada esta monja católica con tales títulos?, ¿Cuáles fueron sus aportes y cómo explicar su trascendencia?, ¿Por qué tuvo también detractores a su obra?, ¿Cuáles fueron sus posturas frente a los valores de la sociedad en que vivió?, ¿Cómo logró conmover las conciencias de los poderosos, sacudir la comodidad y la desidia del mundo al recordarnos que la vida es el primero y más grande derecho irrenunciable de todo ser humano?



En el texto aparece el detalle de la vida de esta mujer, pequeña de estatura, pero sin duda, de una grandeza superior que pocos pueden ostentar.



¿Por qué escogió dedicar su vida en un lugar donde había tanta pobreza, tanta gente que se sentía indeseada, rechazada, sin cariño, aquellos de las cuales nadie se ocupaba, más aún, en una nación donde los seguidores de su fe son minoría (casi tres millones) y hasta perseguidos, con un sin número de riesgos, donde pululaban las enfermedades, entre ellas el cólera y la lepra? Sus respuestas aparecen muy claras y alentadoras.



Como fue fundadora de varias casas para atender moribundos abandonados y muchos leprosarios, se recuerda una entrevista que le hizo Barbara Walters, influyente periodista para la revista noticiosa 20/20 de la Cadena ABC. En esa ocasión, la comunicadora le dijo a la religiosa, con cierto temor y recelo, que no tocaría a un enfermo de lepra ni aunque le dieran un millón de dólares. La Madre le contestó: “Por un millón de dólares tampoco yo lo tocaría, hija. Lo importante es tocarlo por amor a Dios”.



Aparecen en la lectura del libro todos los problemas que hubo de enfrentar para el desarrollo de su obra bienhechora. Recuérdese que le tocó vivir la experiencia de la II Guerra Mundial, además en 1946, el conflicto Indú-musulman denominado la “Masacre de Calcuta”, que dejó en las calles unos 50 mil heridos y miles de muertos.



Las cosas no le fueron fáciles (lo que se detalla en estas páginas) pero a pesar de ello su obra prosperó y al final fue reconocida mundialmente. Es aquí donde sus detractores alzan la voz especulando que las donaciones que recibe no son bien invertidas, que inculca la conformidad y así los pobres nunca saldrían de su precaria condición social y vivirán de planes y subsidios clientelista del Estado. A mi juicio, aparece fácil la crítica, desconociendo que ella dejó familiares, madre, a sus hermanos, amistades y su tierra natal para llevar su labor de caridad en la lejanía y en los lugares donde -como ya se ha mencionado- cundía la miseria, las enfermedades y el abandono.



Contrasta con estas críticas el reconocimiento mundial a la actividad de Teresa de Calcuta, traducida en:

- El premio Padma Shari, 1962, India.

- El premio Magsaysay, 1962 del gobierno de Filipinas.

- El premio Fundación Kennedy, 1971.

- El premio Pandit Nehru, 1972.

- El premio Templeton, 1973.

- El premio Mater et Magistra de la Orden tercera de Asís, 1974.

- El premio internacional Albert Schweitzer, 1975.

… y muchísimos más, incluso varios doctorados Honoris Causa de las más prestigiosas casas de estudio del mundo, y otros tantos reconocimientos entregados por los presidentes de diversos países.





En este libro conocerá que además hablaba varios idiomas, el porqué de su hábito blanco, con ribete celeste, sus pensamientos más relevantes y mucho más. Hay muchos libros de biógrafos acerca de su persona, pero éste es ameno, completo, con mucha fotografía y sólo con 138 páginas.



Imposible resumir su grandeza en este pequeño comentario.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE