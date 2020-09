Opinión 12-09-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “¿tiene futuro dios?”. un enfoque práctico a la espiritualidad en nuestro tiempo. de Deepak Chopra?





El texto es una brillante exposición de la necesidad de una realidad basada en la conciencia y es consistente con la visión del mundo de la física cuántica que demostró la importancia de la mente. Responde al hecho de que la idea del ser humano y su posición en el cosmos, de su origen y su destino, ha sido y será piedra de toque de las distintas concepciones filosóficas. Es pues un libro para todo aquel que “busca” y ésta, no tiene porqué estar adscrita a una religión, sino que lo que se exige es tener la capacidad de entender que todo lo que se hace tiene una trascendencia, ya sea en el otro, en mi o en la vida.



Es también la intención del autor el exponer la controversia entre la creencia y la incredulidad y otorga razones sólidas de por qué es posible y necesario madurar más allá de los dogmas simplistas que han prolongado y desgastado un debate cada vez más inútil. Participa de la idea de que los descubrimientos más transformadores comienzan con una ilusión, un ideal, se desafían con el entendimiento, se motivan por la fe, se persiguen con la ciencia y culminan en la verdad.



Hay preguntas fuertes, de cuestionamiento previos a la temática. Por ejemplo: ¿quién puede reflexionar sobre el holocausto o el 11 de septiembre (Torres Gemelas) y creer que Dios es amor?, ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Así, la fe está en problemas. Durante miles de años la religión nos ha pedido que aceptemos por medio de la fe a un Dios amoroso que lo sabe todo y que posee todo el poder. Como resultado, la historia ha transitado un camino largo y a veces tortuoso, han existido momentos de gran santidad y noblezas, sacrificios y testimonio de vidas ejemplares versus los que han cometido horribles atrocidades con la venia o instigación de la religión. El texto no pretende convencer a nadie que no crea en la existencia de Dios, sin embargo, el camino nunca está cerrado y sin duda pasa por hacer una profunda búsqueda del misterio de la existencia.



La obra consta de 382 páginas, incluye un prólogo y tres grandes capítulos… por así decirlo, en que se tratan sólo 3 temas: la incredulidad, la fe y el conocimiento. Obviamente cada uno de ellos incluye subtemas que explican, ejemplifican y fundamentan lo tratado. Por ejemplo: en el primero, se incluye la espiritualidad de Einstein, la psicología de la certidumbre y mucho más. En el segundo, se encontrará el punto cero de la fe, la alternativa escéptica, qué es la fe y sus características, la ciencia como sistema de creencias, el plan secreto de la sabiduría, ¿son posible los milagros?, los sucesos sobrenaturales aquí y ahora, etc. El último, el conocimiento, incluye entre otros, lo que no puede ser pensado, el mundo material, el sutil y el trascendente, la mente sobre la materia.



En general, es un libro con mucha información, con interrogantes y respuestas, comentarios sobre el complejo proceso de decidir, considerando lo que ello implica, añade proverbios, tales como: “no es conocimiento lo que aprendes, es conocimiento en lo que te conviertes”. Incluye anécdotas, frases famosas de personajes connotados de la historia, el azar y las probabilidades, el misterio del cerebro y del ADN, etc.



Es un buen texto... lleva a la meditación y a tener un sentido de apertura al considerar la búsqueda de la verdad como un proceso de descubrimiento y a tener la habilidad de hacer las preguntas adecuadas para evitar respuestas erróneas.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE