Opinión 04-07-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Todo y nada”, de Eugen Fink?



Es una invitación a pensar a partir de dos conceptos: “Todo” y “Nada”. Se trata nada menos de algo que abarca un concepto universal y una negación universal. Decir “todo”, implica absolutamente todo lo que es, no deja nada fuera de sí. Desde el principio ninguna cosa puede escapársele, sea lo que fuere, en él están incluidas las personas, las cosas, los elementos, los vivos, los muertos, las culturas, etc. Sin embargo, este concepto usado en el sentido corriente y cotidiano, no ofrece ninguna garantía de que con él pensemos verdaderamente la totalidad, por el contrario, se manipula demasiado y para muchos…es algo completamente vacío. Lo mismo vale para el concepto nada.



Se usan estas palabras con incuestionable seguridad, se aplican infinidad de veces, sin llegar a dimensionar lo que ello contiene. Lamentablemente el desgaste de las palabras y la irreflexión en el trato con las ideas es un rasgo marcado de la actitud humana en el ámbito del lenguaje, sobre todo en este último tiempo.



La temática es un llamado de atención a cuidar y enriquecer nuestro hablar (varios se han referido a esto, entre ellos Humberto Maturana) y a pensar sobre el significado del existir, que llevará a cuestionar nuestra presencia en la existencia: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ello nos hará filosofar, lo cual es acorde a nuestro ser. En efecto, la filosofía pertenece a la esencia del ser humano. Ninguno es tan pequeño que no pueda participar de ella.



El texto señala que cualquiera podría pensar que estudiar “todo” y “nada”, de poco sirve en la vida cotidiana y parece ser algo extravagante, no obstante, las ideas que provienen del hombre inciden en la vida humana. Pueden ser ideas inofensivas y en apariencia ajenas a la vida, pero ya decía Zarathustra que las “ideas que vienen con pasos de paloma” pueden gobernar al mundo o traer orden o caos.



En lo específico el razonamiento de la obra va por plantearse preguntas tales como: El origen de cuanto existe, la causa primera, el principio de nacimiento y corrupción, de las cosas en general, de la razón cósmica, de lo contingente de la vida humana, lo bueno, lo justo y virtuoso y varias más. Incluso toma como referencia al pensador Emanuel Kant sobre aspectos como la metafísica, la reflexión ontológica, la verdad, un análisis del platonismo, la teología especulativa, la cosmología, la contingencia y la realidad del mundo, etc.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE