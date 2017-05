Opinión 20-05-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Visado para el futuro”, de Luis Miravitlles?

Esta obra es un permanente cuestionamiento del universo, del mundo, de la vida y de nosotros mismos. Define al ser humano en la actualidad, como alguien extremadamente práctico y a ese tener el común de las personas –no sólo el científico o el filósofo- que piensa, y se pregunta en algún momento: ¿y qué quedará de todo esto que conozco?, ¿Somos o no los únicos en el espacio?, ¿Será nuestro planeta un privilegio, una excepción en el universo?, ¿y si es así, qué destino tiene pensar en lo infinito?



Es un libro de carácter reflexivo, porque alude a más preguntas sobre el “existir”. Así por ejemplo, ¿ A qué se reduce la vida?, ¿A vagar por un universo sin saber hacia dónde vamos?, ¿o es nuestro destino permanecer sujetos a un pequeño fragmento de arena, hasta que el frío de la muerte nos restituya a la simple materia de la que salimos?, ¿Podemos ufanarnos de nosotros mismos sabiendo perfectamente que todas nuestras aspiraciones están condenadas y que todo lo que hemos conseguido (fama, técnica, conocimiento) desaparecerá con nuestra raza humana dejando al universo como si nunca hubiéramos existido?



¿Habrá explicación que nos dé una respuesta en esta u otra dimensión? Buscar una respuesta es conocer la verdad que está presente, pero que aún no la descubrimos. Teilhard de Chardin afirma que este conocimiento puede provenir indistintamente de la ciencia o de la fe. ¿Es la respuesta a las interrogantes del texto algo que no se puede alcanzar o que es demasiado extraordinario? El autor señala que generalmente se considera lo fantástico como una flagrante violación de las leyes naturales. Él piensa que es todo lo contrario, que lo inaudito es precisamente una absoluta afirmación de las leyes naturales. Expone que han ocurrido, ocurren y ocurrirán hechos y fenómenos que no podemos explicar. Por ello, hay que obligarse a buscar una explicación que en muchas ocasiones está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Quizás habrá que hacer lo que escribía Henri Poincaré en su libro “El valor de la ciencia”, esto es, “adivinar antes de demostrar”. ¿No es así como se han efectuado todos los descubrimientos importantes. Aquí va un ejemplo: “Los técnicos de radar ingleses, por una casualidad extraordinaria, habían captado radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. Este hecho y las emisiones extraterrestres descubiertas por Carl Jansky, un empleado de la Bell Telephone Campany en 1932, y de la que naturalmente, nadie hizo caso, se convirtieron en las bases de la radioastronomía actual”.



Luis Miravitlles, nos pasea por la historia, desde los tiempos en que el antropoide sufrió un cambio que lo transformó en hombre, o en el período que abandonaron las cavernas, que aprendió a comunicarse hasta llegar a indagar el espacio, pisar la luna y ver más allá de lo evidente.



El texto, que a primeras luces, parece pesimista, no lo es. Sólo plantea cuestiones a objeto puedan ser debidamente resueltas. De hecho, se afirma que el hombre “como expresión maravillosa de un espíritu que habita un cuerpo material”, de extraordinaria complejidad, no puede llegar a un punto que le permita decir ¡ya está!, ¡ya he terminado!.



Conforme a lo anterior, la obra plantea al ser humano el desafío de crecer o perecer. Crecer en dos sentidos: en el material, emprendiendo optimista y concienzudamente la exploración y conquista del cosmos, que ya se ha visualizado; y en lo espiritual, avanzando serena y tenazmente en la exploración y conquista de su cosmos interior. En la perfecta unión entre estas dos posiciones, estaría la verdadera y absoluta verdad.



Libro interesante.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE