Opinión 26-05-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Vivir de risa”, de Alphonse Allais?

Equivocadamente a veces se piensa que el humor es algo poco serio, sin embargo, no hay nada más serio que el humor. En efecto, el humor incluye ingenio, conocimiento, imaginación, más todavía, a través del humor se pueden decir verdades que de otro modo sería muy difícil hacerlo.



La obra está planteada con una serie de cuentos, 64, para ser exactos, que hacen reír y pensar, porque en ellos el autor utiliza muchas estrategias para que lo que relata sea algo único y sorprendente. Utiliza también a menudo una mirada sarcástica de las cosas, de las situaciones o de la realidad en general. Incluye crítica (como la de anteponer los intereses personales por sobre el cumplimiento del deber) y humor negro.



Se autodefine como escritor humorista, aunque por ello fue tildado a veces, como “poco serio”. Los relatos están hechos en general en primera persona o como un testigo privilegiado de lo acaecido.



En la narrativa, además de entretenerse, el lector podrá apreciar paradojas, hechos trágicos, imperdonables errores que cuestan caro y otros casi enigmáticos, como el caso de “la barba”, cuento en el que aparece un señor orgulloso de su hermosa barba, larga, fluida y sedosa. Señala Allais que en sus comentarios ha tratado de ser leal consigo mismo para entregar sinceridad, ya que nadie puede dar lo que no tiene, y como dice un proverbio árabe “cuando se finge que no pasa nada, no se puede fingir que no pasa nada”.



Si se desmenuzan algunos de sus relatos, se podrá apreciar que atañen a aspectos bastante serios y que no están del todo resueltos o que no son aceptados con facilidad. Así, podría decirse que cuando las cosas pasan es porque tienen que pasar; o porque alguien o algo sin querer hacen que pasen. Pareciera que mirado así , el humor no es para la risa porque bien pensado cada decisión que se tome, determina nuestro destino y puede que el de los demás. Sería lato explicarlo, pero es apasionante. Si usted escoge irse por una calle y no por otra, las consecuencias de los destinos de ello pueden ser innumerables.



En el humor hay agudeza y sutileza, hay sabiduría y no chabacanería. No todos pueden hacerlo. Algunos tratan, pero no resultan ingeniosos porque no crean, sino que entregan lo que la masa quiere, aunque esto signifique denigrar el valor de lo humorístico.



En uno de los cuentos “el tumultoscopio” hace recordar los relatos de un antiguo personaje de nuestro país, “Pedro Urdemales” y sus estrategias para sobrevivir. Me recordó una anécdota que le sucedió a un amigo y que él mismo me confidenció, Don Carol Poblete, quien mediante su ingenio pudo costear los gastos en una ocasión en que siendo profesor de un liceo, se quedó dormido en el tren y despertó… ¡en Temuco! Su estrategia para su regreso fue graciosísima…algún día la contaré.



Para ceñirme más al texto y como el autor también se autodefinía “un amante de los colmos”, le mencionaré uno de ellos: “¿El colmo de la distracción?...haber perdido los anteojos y ponérselos para buscarlos”.



Hay mucho para deleitarse con la lectura de este libro ,en el que está por ejemplo, la astucia de un perro, lo que puede afectar una mentira o un error de escritura, el lenguaje de las flores, que hace recordar un popular dicho: “no se oye padre”. También incursiona en el absurdo, que dependiendo con el cristal con que se mire, no lo es tanto, e incluso deja abierta la perspectiva a la pregunta ¿y por qué no? Fíjese usted que hay un relato sobre las lágrimas que es casi metafísico.



En sus páginas podrá encontrar similitudes graciosas como las que protagonizaba el grupo “Los jaujaranas” o los finales de cada aventura de Condorito en que terminaba con ¡Plop! e incluso algunas escenas de Fernando Alarcón en el Japenning con Ja.



Libro para entretenerse y aprender.





¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE