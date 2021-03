Opinión 13-03-2021

Sabía usted por qué es interesante el libro.. “FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES”, DE NURIA VARELA Y ANTONIA SANTOLAYA?



En 234 páginas, 86 textos de referencia y más de 100 ilustraciones, este libro muestra en una exitosa y amena síntesis la historia de la liberación de la mujer de tabúes, mitos, cultura machista, sometimiento, humillaciones, vejaciones y el hecho de ser considerada prácticamente un objeto de uso y abuso desde la visión del varón.



Esta obra, sin duda, es un homenaje a la mujer. Desfilan en ella un variado número de personajes que se destacaron en el exigir el derecho a ser respetadas, a tener las oportunidades de acceder a la ciencia, la técnica y al conocimiento, que era por años de años de exclusividad masculina. Por cierto, en esta reseña histórica aparecen las que pagaron con su vida este anhelo de justicia e igualdad. El detalle de todo ello, que abarca diferentes países, es además, de conmovedor, digno de admiración.



El relato se inicia con un prólogo y una explicación de en qué consiste el feminismo, y se va cronológicamente detallando su evolución a partir del siglo XVIII, en que se considera que este movimiento comienza formalmente, aunque en la antigüedad hay antecedentes como el que relata Aristófanes, el año 411 a.C., en el cual las mujeres griegas hastiadas por las guerras, lideradas por Lisístrata se apoderaron del Alcázar, donde se guardaba el tesoro, ya que prácticamente eran las dueñas de la ciudad en la que no quedaban más que los ancianos e iniciaron un paro de lechos conyugales, movimiento que se extendió a Esparta.



Gracias a muchas inteligentes y valerosas mujeres, como Christine de Pizan (1364-1430), Olympe de Gouges (1748-1793), Elízabeth Cady Stanton y muchas más, se logró el sufragio femenino, acceso al estudio, ingreso a la política, etc. No estuvieron ajenas a esto la larga marcha de la mujer chilena en los hitos sociales, políticos y de género destacándose, entre otras, Elena Caffarena, Elvira Rojas, Norma Calderón.



Conviene destacar como lo señala Paz Hormazábal, vicerrectora, Sede Concepción, Universidad de las Américas, en este medio de comunicación el 6 de marzo del 2021, que en estos tiempos de pandemia mundial, a las jefas de gobierno de Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Etiopía, Finlandia, Islandia y Nueva Zelandia, se les ha reconocido el rol clave que han jugado, ya que no sólo han sido capaces de controlar la curva de contagio, sino también por la efectividad, transparencia y empatía a la hora de comunicar datos e información sobre la salud pública a la ciudadanía…. O lo dicho por Ximena Torres Cautivo, el 10.03.2021, también en este mismo medio.



Para terminar el comentario, decir que el escritor Don José María Peman, recomendaba que: “cuando pensemos que el mundo está medio loco, pensemos sí, que podemos decir medio, gracias a las mujeres que defienden la otra mitad”.



Como dato curioso, el Censo de 1930 en Chile señaló: 2.164.736 mujeres, es decir, el 50,5% de la población total del país.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE