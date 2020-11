Crónica 08-11-2020

Sabores y más, un negocio que ha sabido reinventarse y ganarle a la pandemia



Con nuevas ideas esta pareja de emprendedores ha luchado por salir adelante y encontrar nuevos espacios en los cuáles abrirse camino, logrando que su negocio crezca y se fortalezca sin importar la situación mundial.

Marisel y Diego son fundadores de Sabores y más, una empresa familiar que lleva cinco años de funcionamiento. Ella, Ingeniera en Gestión Turística y él Laboratorista Dental, llegaron a Cauquenes en busca de tranquilidad y bienestar para su hijo, encontrando en el camino un emprendimiento que los haría posicionarse en su localidad.

“Vivíamos en Santiago, pero decidimos venirnos a mi ciudad, al llegar acá ninguno de los dos encontró trabajo así que tomamos la idea de mi mamá que hacía pasteles, pero a baja escala, quisimos crear esta pastelería con la intención de hacerla crecer teniendo más variedades de productos y estableciendo el negocio”, indicó Marisel.

Gracias a su arduo trabajo, junto con el apoyo y asesoramiento del Centro de Negocios Sercotec Linares satélite Cauquenes que opera la Universidad Santo Tomás Talca, su pastelería ha logrado formalizarse y crecer a lo largo del tiempo.

“Siempre hemos dicho que la ayuda del Centro de Negocios ha sido fundamental, la orientación que ellos te dan, la seguridad, es algo que nunca vas a poder olvidar. Tu puedes tener muchas ideas, mucho conocimiento, pero si no lo aterrizas es difícil poder lograr el éxito en un negocio, ante cualquier duda, lo primero que se me viene a la cabeza es acudir a mi asesor don Oscar o a la señora Marcia”, señaló la emprendedora.

Luego de un tiempo el matrimonio se instaló con un local en el sector céntrico de la ciudad, donde conquistaron a más clientes con dulces, pasteles, postres y café. Marisel y Diego, se dieron cuenta que no había venta de insumos para pastelerías en Cauquenes y decidieron agregar ese nicho a su negocio, permitiéndoles crecer cada día más.

Producto de la pandemia, Sabores y más, se vio obligado a cerrar sus puertas como local para trasladarse a la casa de sus fundadores, quienes no bajaron los brazos y buscaron una solución para poder continuar con su emprendimiento, “como teníamos una camioneta con publicidad de la pastelería, le dimos un vuelco al negocio y comenzamos a realizar despachos a domicilio, no sabíamos que resultado iba a tener, pero fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Nuestros clientes nos agradecieron y han sido super fieles, no hemos caído en las ventas, al contrario, hemos avanzado y crecido mucho más con los despachos”.