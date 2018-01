Nacional 20-01-2018

Sacerdote Felipe Berríos por obispo Barros: "No creo que sea una oveja inocente"

Durante este jueves el sacerdote jesuita Felipe Berríos se refirió a la polémica que se generó luego de que el Papa Francisco respaldara al obispo de Osorno, Juan Barros, señalado como uno de los encubridores de los abusos de Fernando Karadima.

En entrevista con Tele13Radio Berríos aseguró que "no creo que sea una oveja inocente" y aseguró que "el Papa está pidiendo prueba, ojalá que podamos darle prueba, pero no hay que confundir cosas. Si uno se atiene estrictamente a lo legal, ciertamente el Papa tiene razón en el sentido que a Barros nunca se le ha iniciado un proceso. El proceso se le hizo a Karadima y en el proceso sale mencionado Barros". Sin embargo, el jesuita señaló que "nosotros sabemos que fue una persona cercana a Karadima durante años, y acá los denunciantes dicen que lo vieron a él, que él vio la situación de abuso, él dice que no. Acá está la palabra de Barros contra la palabra de Hamilton, Murillo y Cruz". En ese sentido, el sacerdote enfatizó en que "si nos remontamos hacia atrás cuando era la palabra de Karadima y lo apoyaba Barros, Koljatic y Valenzuela; antes era la palabra de Karadima contra los denunciantes, que los denostaron, los descalificaron. Pero cuando llegó el momento en que se pronunció el Vaticano afirmó totalmente la opinión de los tres denunciantes y demostró que los otros no estaban diciendo la verdad. Entonces yo me inclino más por creerle a los denunciantes". "Estoy convencido de que el papa está con reformar la iglesia, pero esto no va a ser fácil ni simple, hay mucho poder en juego", agregó. En tanto, Felipe Berríos apuntó que "no se nos tiene que olvidar que el Papa anterior renunció no por vejez o por muerte, renunció porque no se la pudo. Y el Papa francisco tiene que moverse para atrás para adelante para tratar de hacer las reformas que quiere hacer".