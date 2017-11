Opinión 05-11-2017

Sacrificio

Todos tenemos una idea de lo que significa sacrificio, es decir, tomar decisiones personales para conseguir algo o beneficiar a alguien que involucre desprendimiento de algo apreciado, renuncias o situarse en un plano de humillación que nos cause dolor o angustias y que generalmente nos convierte en víctimas de las circunstancias.

En su esencia, sacrificio en una noción que procede del latín (sacrificium) y que tiene varios usos. Puede tratarse de un homenaje u ofrenda que se le realiza a una divinidad con la intención de rendirle tributo.

Los sacrificios humanos se desarrollaban en la antigüedad con la intención de lograr que las divinidades estuvieran contentas y no descargaran su ira contra el pueblo. En el caso del sacrificio de animales, buscaba pedir el favor de los dioses con la intención de solicitar algo a cambio, por ej., una buena cosecha.

La noción de sacrificio también se emplea para nombrar a un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para alcanzar un objetivo, ayudar a otra persona, etc. Sacrificarse, en este sentido, puede llegar a poner en riesgo la propia vida o incluso entregarla.

Por otro lado, puede usarse para reprochar a otra persona, "que no se sacrifica" por no haber correspondido a una serie de grandes esfuerzos de la manera esperada. Muchos padres, por el contrario, dejan de lado parte de sus vidas y sus intereses para enfocarse en la educación de sus hijos para conseguir el camino que planearon para ellos.

Sin embargo, tenemos que, en el medio que vivimos, el sistema político, social y económico prácticamente nos obliga a sacrificarnos en varios otros aspectos en nuestro quehacer de vida.

Con la diferencia de los sacrificios de martirios de antaño, actualmente se nos inserta en estilos de sacrificios para que los poderes fácticos estén contentos con las conductas de la gente y así no descargar su ira contra ellos.

Nos sacrificamos al aceptar los abusos de poder, las estafas a nuestras confianzas, las desigualdades, las injusticias, las colusiones, las limitaciones de crecimiento personal y desarrollo humano de las grandes mayorías al acatar las reglas de las minorías que ostentan el poder.

Debemos sacrificarnos a convivir con la intolerancia, la corrupción, la segregación, la imposición de las reglas religiosas so penas condenatorias espirituales, racismo, xenofobia, homofobia, etc.

Entonces, hay que acatar la idea, que frente a estos delitos hay que sacrificarse y convivir con ellos, que no deba pasar nada, que pactemos con los corruptos, con los torturadores, pactemos con el asesino, pactemos con el violador, con el que criminaliza a la mujer violada. Para que no nos pase nada, debemos aceptar esta realidad y descabezarnos de todo tipo de rebeldía, so pena de castigos y despidos.

Debemos sacrificarnos a ver todos los días una televisión que dejó hace mucho tiempo de ser un medio de formación educativa y cultural, informativa, imparcial y entretenida, sino de farándula y monopolio de una verdad parcial al servicio de grupos políticos económicos.

Debemos sacrificarnos en esta elección presidencial y parlamentaria a que postulen candidatos corruptos y con dudosos antecedentes personales y con problemas judiciales y éticos morales por sus negocios y financiamiento ilícito de campañas políticas y que estén sin escrúpulos ofreciendo ofertones de campaña para embaucar al ingenuo, los que revelan una subcultura muy antigua de obtener ventajas a cualquier precio, sabiendo que se trata de conductas deshonestas.

Debemos sacrificarnos al sistema con una mentalidad servil ante el poderoso sin pretención de cambiar las cosas para poder tener un trabajo precario pero seguro, educación precaria, sistema de salud precaria, pensiones precarias, viviendas precarias, etc, etc.

Entonces, sólo nos queda el real sacrificio personal y social más importante que debemos emprender que es el desafío de despertar de este mal sueño; hay quien dice que los mejores desafíos son la razón y el pensamiento libre en pensar en el futuro, en prepararnos nosotros mismos para vivir, porque tenemos, más allá del derecho a vivir, el deber de vivir que nos ha dado la vida misma y tenemos que vivirla con dignidad.

Tenemos que vivir, crecer y ser cada vez mejor y al mismo tiempo, contribuir a la educación, abrir los ojos de tanta gente a que piensen más libremente, dedicarnos a lo que nos gusta, porque el trabajar en lo que a uno le gusta, no es trabajo, es vida.

Lo que tenemos que querer es que el mundo se civilice, porque con toda esta tremenda técnica, la humanidad sigue odiándose y matándose los unos a los otros como lo ha hecho siempre.

Que el mundo se civilice, donde la esencia de lo bello es la unidad social y respeto de la diversidad. La democracia solo ocurre en un convivir en la honestidad, en la ética social, la colaboración, la equidad, la conversación que lleva a la reflexión en el deseo de vivir y coexistir juntos que permita corregir los errores.

Pero creo que para conseguirlo se debe pasar, indefectiblemente, por el cambio a nivel personal. El campo de batalla está en uno mismo; es ahí donde debemos empezar a actuar. En estos tiempos, la revolución comienza por este gran sacrificio a nivel personal.





(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)