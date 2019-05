Crónica 11-05-2019

SAG fiscaliza poderes compradores de uva en época de vendim

Director Regional del SAG, Luis Fernando Pinochet, fiscaliza poderes compradores de uva, con el fin de transparentar el mercado, en el marco de la Ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.

La actividad se llevó a cabo tanto en poderes compradores de la provincia de Talca como de Linares, a quienes se les fiscalizó en relación a las exigencias que establece esta normativa.

Cabe destacar que, esta ley faculta al SAG para fiscalizar que tanto agroindustrias e intermediarios, laboratorios, entre otros, cumplan con la normativa. En el caso de la Uva Vinífera la normativa “aplica para todas las primeras transacciones de uva vinífera cuyo destino sea la elaboración de vinos y mostos para vino, en que se mida la cantidad, masa; se conoce como venta a "kilo corrido", o por volumen de dicho producto”, según lo indicó la Encargada Regional quien fiscaliza esta normativa, Ana Cabrera.

Los aspectos fiscalizados por el SAG consideran el certificado de calibración con vigencia de a lo menos un año de las respectivas básculas de pesaje, emitida por un laboratorio de calibración inscrito en el SAG; contar con una pizarra a la vista del productor con el listado de precios y todas las condiciones comerciales, ofrecidas por el agroindustrial, desde fuera del recinto de recepción, que permita su lectura desde 3 metros de distancia, o contratos con los productores, debidamente firmados con anterioridad a la entrega y con indicación de precios y condiciones comerciales, incluidas las formas de pago y guías de recepción de la uva. Señalar que una vez que finaliza la temporada, el SAG fiscaliza liquidaciones, las cuales deben estar de acuerdo con las guías de recepción y lo que está publicado en pizarra o según lo establecido en acuerdo previo contrato.

Luis Fernando Pinochet, destacó “todas las acciones de fiscalización que ha realizado el SAG durante la presente temporada de vendimia, que comenzaron en febrero pasado, y que a la fecha llevan más de 50 fiscalizaciones en el marco de esta normativa con 13 actas de denuncia y citación por infracciones detectadas”, por incumplimientos relacionados con: no publicación de precios en pizarra y no presentar contratos de compra de Uva, no emisión correcta de guía de recepción, documento de importancia en las primeras transacciones ya que la información consignada en dicho documento tendrá el carácter de plena prueba , para aquellos casos en que sea necesario recurrir a la justicia. No contar con la documentación de respaldo para firmar guías de recepción, en nombre del poder de compra, y no presentar certificados de calibración de básculas de pesaje vigente, entre otros.

De esta forma se da cumplimiento con los objetivos de esta normativa, cuales son:

- Transparentar el Mercado.

- Tener representación a interior de la agroindustria.

- Estandarizar el proceso de recepción de los poderes compradores.

- Dar seguridad en la entrega de resultados del pesaje de la masa o volumen recepcionados al productor al certificar y calibrar los equipos e instrumentos empleados.

- Conocer precio y condiciones comerciales sobre los cuales se comercializara el producto con anterioridad a liquidación.