Agricultura 23-10-2020

SAG libera avispa controladora de plaga forestal

El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule, Fernando Pinochet, junto al Alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada, al Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, y un equipo de profesionales del SAG realizaron la liberación de 44 ejemplares de Megarhyssa nortoni en un predio ubicado en la comuna de Sagrada Familia.

Se trata de una avispa de gran tamaño que funciona como controlador biológico para una plaga forestal denominada Sirex noctilio. Como controlador biológico, Megarhyssa nortoni tiene la característica de parasitar las larvas de Sirex noctilio, controlando su diseminación de manera muy efectiva.

La avispa de la madera del pino Sirex noctilio, corresponde a una plaga de origen europeo, la cual se detectó por primera vez en Chile durante el año 2001. Su ataque provoca la muerte de los pinos debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles.

“El Sirex es una plaga que desde el 2015 ha venido haciendo mucho daño en la región del Maule; por ello el SAG y la empresa privada en alianza han ido desarrollando y liberando este controlador biológico con acciones que han tenido bastante éxito en la región; por tanto, podemos decir que la plaga está siendo controlada”; así lo señaló el Seremi de Agricultura, quien destacó el trabajo coordinado que se realiza en torno a este programa forestal.

Respecto de la importancia de esta liberación, el director regional del SAG señaló que “esta liberación contó con 30 ejemplares hembras y 14 machos de Megarhyssa nortoni. Este controlador biológico del Sirex noctilio, es parte de un conjunto de controladores, pero es la que ha dado mejores resultados”.

TÉCNICA NO INVASIVA

El Servicio Agrícola y Ganadero cuenta con un programa de control biológico de Sirex noctilio con 3 enemigos naturales de la plaga: el nemátodo Deladenus siricidicola y las avispas Megarhyssa nortoni e Ibalia leucospoides.

Esta técnica del control biológico es amigable con el medio ambiente, no invasiva, que no afecta a la población y evita el uso de productos químicos para el control de plagas, y que además tiene un efecto permanente en las áreas de liberación, ya que los insectos se establecen y reproducen en el medio.

El el alcalde de la comuna, por su parte, quien acompañó a las autoridades del agro en esta actividad, se mostró tranquilo y agradecido; “quedamos con la tranquilidad que en este sector de Los Quillayes vamos a tener una regulación en el daño que pueda tener la madera por el Sirex; esto es muy importante por lo que va creciendo nuestra comuna especialmente con estos bosques, y la idea es seguir cuidándolos”.

INSECTARIO DE PRODUCCIÓN

Dada la necesidad de contar con crianza de este tipo de avispas, el SAG regional construyó un insectario de reproducción de estos controladores en Parral, el cual entró en operaciones el año 2012 y hasta la fecha ha producido 3.682 ejemplares de Megarhyssa y 13.369 ejemplares de Ibalia, los cuales se han liberado en 196 plantaciones de pino afectadas por Sirex noctilio.

Las ventajas de la utilización de estos controladores están dadas por su capacidad de dispersarse a nivel de campo, localizar la plaga y controlarla sin la utilización de agroquímicos que producen efectos secundarios negativos al medio ambiente.