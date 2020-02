Crónica 06-02-2020

SAG Maule culminó censo de aves acuáticas en humedales de la región



Con una totalidad de 13 sitios censados, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Maule realizó con éxito el censo de verano de aves acuáticas que se lleva a cabo en nuestro país y a nivel sudamericano en estos meses.

Los profesionales del Departamento de protección de recursos naturales renovables (RENARES) del SAG maulino contaron con el apoyo de las cinco oficinas sectoriales del servicio en la región y con la colaboración de ornitólogos y voluntarios de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) CODEFF filial Maule y Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre (ROC).

De esa manera, durante la última semana de enero los equipos se desplegaron en las desembocaduras de los ríos Boyeruca, Llico, Huenchullamí, Maule y Mataquito. También abarcaron las lagunas Tilicura y Torca, Junquillar, La Trinchera y Reloca, así como las salinas de Boyeruca y el Lago Vichuquén. Además de estos sitios costeros, los observadores se apostaron en la ciénaga del Name que es único sitio ubicado en el secano interior.

“La región del Maule es una de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad mundial debido a la presencia de humedales con alta concentración de aves acuáticas tanto residentes como visitantes migratorias. Por eso nos complace haber podido abarcar la totalidad de los humedales costeros de importancia para la biodiversidad de nuestra región”, indicó Luis Villanueva, Jefe del departamento de RENARES del SAG maulino.

Resultados alentadores

Según lo registrado en este censo, el sitio que mostró mayor diversidad fue Laguna Reloca, ubicado en la comuna de Chanco, con 34 especies diferentes y más de 2900 individuos contados.

“Ha sido recurrente observar cuervo del pantano estos últimos años, lo que es muy destacable pues había desaparecido. También se destaca la presencia de chorlos de collar y ártico, pitotoy, al igual que zarapito y gaviotín sudamericano, que son aves migratorias las que han encontrando en estos humedales costeros un buen y estratégico sitio de refugio y descanso”, explicó Luis Villanueva.

Asimismo, el profesional indicó que pudo observarse una alta concentración de otras especies protegidas como pilpilén y perrito. “Es notable también la presencia de gran cantidad de rayadores y gaviota de Franklin, ambas aves migratorias, siendo la última visitante de grandes distancias, pues su estadía en nuestras costas le permite prepararse para su regreso a Alaska”.

Impacto de la sequía

Con preocupación se observó el bajo nivel de las aguas de los distintos humedales, siendo los más críticos la Ciénaga del Name, en Cauquenes; Junquillar en Constitución y Laguna Torca, en Vichuquén donde el espejo de agua ha disminuido fuertemente debido a la falta de precipitaciones. “No obstante, no se visualizó daños a la fauna silvestre lo que significa que las aves se han dispersado en busca de mejores sitios de descanso y reproducción”, explicó Luis Villanueva.