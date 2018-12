Social 01-12-2018

SAG realiza rescate de cachorro de zorro culpeo

Poco más de un mes y medio tiene el cachorro de zorro culpeo (Lycalopx culpaeus) rescatado por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Talca, en la comuna de Pelarco.

El ejemplar se encontraba en un domicilio de la comuna luego que sus moradores lo vieran en los alrededores, presumiblemente extraviado de su camada.

Funcionarios del Servicio acudieron de inmediato al llamado para rescatar el ejemplar. Una vez en el lugar, procedieron a revisar el entorno con la finalidad de encontrar a otros ejemplares para regresarlo a su hábitat, lo cual no fue posible pues no se encontraron más zorros merodeando el lugar.

Dada esta situación, el cachorro fue trasladado a la oficina SAG Talca, donde fue examinado por el médico veterinario Rodrigo Villalobos, quién informó que “el ejemplar estaba en buen estado se salud, sin evidencias de enfermedades infectocontagiosas y con buena condición corporal; no obstante lo anterior, al tratarse de un cachorro huérfano su cuidado es delicado”.

Al respecto, el director regional del SAG, Luis Fernando Pinochet, señaló que “como siempre agradecemos el apoyo de la comunidad en este tipo de avisos, ya que fue gracias a ello que pudimos ir al rescate de este zorrito muy pequeño con nuestros funcionarios de la unidad de Recursos Naturales Renovables, y específicamente del programa de Protección de Fauna Silvestre. Por ello el llamado a la comunidad es que se contacten con el SAG, a cualquiera de nuestra oficinas en la región, con la finalidad de poder colaborar con este tipo de información”.

El ejemplar fue trasladado a un Centro de Rehabilitación autorizado.