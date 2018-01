Política 20-01-2018

Sala aprueba en general proyecto que modifica reglamento de la Cámara de Diputados

Tras un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de acuerdo que busca adecuar el Reglamento de la Corporación, con fin de ajustarlo al aumento del número de legisladores y al cambio del sistema electoral establecido en la Ley 20.840, e introducir modificaciones en diversas materias.

Se trata de más de cien modificaciones elaboradas por una Subcomisión, que fue conformada por los diputados Guillermo Ceroni (PPD), Ricardo Rincón (DC), Leonardo Soto (PS) y Arturo Squella (UDI), donde se propone, por ejemplo, bajar el tiempo de duración de las sesiones especiales no legislativas, de 90 a 60 minutos; y disponer que el llamado a los diputados para completar el quórum pueda hacerse por medio de comunicaciones electrónicas, señales luminosas o avisos a los dispositivos personales y portátiles.

Por otro lado, se busca incluir entre las causales de inasistencia justificada, que no impliquen la aplicación de multas, el impedimento grave o "estar en actividades propias de la función parlamentaria".

En lo que respecta a la votación secreta para elegir la mesa de la Cámara, se dispone que esta se hará mediante votación por cédula, con el fin de hacer un proceso claro y transparente.

Así también, se establece que los proyectos de resolución solo referirán a asuntos de interés general. Mientras que, por otro lado, se quitan y restringen algunas facultades fiscalizadoras de la Cámara.

Según expresa el documento, se hacía necesario introducir enmiendas al Reglamento de la Cámara como una forma de adecuarlo a la nueva integración. Asimismo, se hacía indispensable abordar dichas modificaciones, destinadas a corregir defectos que presenta el texto reglamentario.

El proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución para su análisis en particular, donde será visto el próximo martes 23 de enero.