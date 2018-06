Crónica 21-06-2018

Sala Infantil “Ana María Güiraldes” de la Biblioteca Municipal, está de cumpleaños

En la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Francisco Mesa Seco”, recibieron una carta de la escritora linarense Ana María Güiraldes, con motivo del cumpleaños de su sala de lectura infantil; que lleva el nombre de la destacada escritora, desde el 21 de junio de 2016.

La carta, dirigida a los usuarios -niños y papás- que acuden a leer diariamente en la sala, señala:

Queridos niños, les quiero contar una pequeña historia.

“Hace mucho tiempo, una niñita se sentaba todas las tardes a leer arriba de un ciruelo en su casa de la calle Chacabuco. Leía y soñaba. Soñaba e imaginaba. Si estaba leyendo un cuento de dragones, sentía que las escamas aparecían en sus piernas; si leía un cuento de magos, juraba que podía convertir el árbol en un barco; si leía un cuento de princesas encantadas, el gato que pasaba corriendo bajo el árbol podía transformarse en su príncipe azul.

Un día el invierno llegó muerto de frío y le pidió prestadas las hojas al ciruelo para hacerse un abrigo. El ciruelo, que era muy buen árbol, inclinó sus ramas y se las ofreció. La niña, muy triste, se dio cuenta que no era entretenido subirse a leer a un árbol tan pelado. Y se quedó mirando al invierno dar vueltas con su abrigo de hojas por la ventana.

Pero…

¡Menos mal que en esta historia hay un pero!

La niñita le preguntó a su mamá -que era la persona más sabia que conocía- qué podía hacer la gente triste cuando no podía leer en un árbol. La mamá pensó un poco, y le dijo un secreto al oído: “las letras no solo sirven para leer cuentos, sino también sirven para escribirlos”. La niñita de inmediato buscó un lápiz y un papel. Escribió un poema hablando del invierno y sintió que la tristeza desaparecía.

Desde ese día, no solo se dedicó a leer. También comenzó a escribir. Leyó y leyó. Escribió y escribió. Y siguió escribiendo.

Queridos niños: yo soy esa niñita que tenía un ciruelo. Ahora, aunque no ande encaramada en los árboles, me dedico a escribir libros para que ustedes sueñen, imaginen y se conviertan en príncipes, magos, dragones y astronautas. Cada libro que escribo es un beso que le doy a un niño”.

Les mando un saludo grande, grande. Y también dedico una sonrisa feliz a todos los que cuidan a la preciosa sala de lectura que hoy está de cumpleaños”. (Ana María Güiraldes).

FOTO: Dibujo de la portada del libro “El ciruelo”, con la debida autorización de Ed. SM, realizada por Francisca Tapia, Nadia Cerda y Manuel Quevedo, de la BPM de Linares.