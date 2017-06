Crónica 15-06-2017

Sale primera exportación de vinos de Cauquenes a China

Dos mil 306 cajas de 6 botellas cada una, equivalentes a 10.400 litros de Vino Cepa País, fueron embarcadas destino a China, en una exportación no tradicional e inédita que se realiza desde la zona de Cauquenes.

Con el apoyo del Gobierno Regional del Maule y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), un grupo de pequeños productores se asociaron a través de Vid Seca para generar este negocio comercial con el Gigante asiático.

Para el Gobernador de Cauquenes Gerardo Villagra “el vino y la actividad vitivinícola en nuestra Provincia es relevante. Tenemos una cantidad de producciones que es muy importante, sobre todo con pequeños que trabajan la Cepa País y el Carignan. A partir de este ejemplo, podrán abrir oportunidades que no tenían y claramente será un salto tremendo y que es fruto de un trabajo público-privado”.

Esta asociatividad que tuvo en Sercotec un organismo capacitador, permitirá ingresar a un mercado potente y demandante como es China.

Sobre el particular, el presidente de Vid Seca, Felipe Zúñiga expresó que “esta exportación representa una invitación a soñar. Un contenedor no nos va a sacar de la situación en que ha quedado Cauquenes los últimos cien años, pero sí se puede. A través de la asociatividad y el compromiso de las instituciones públicas y la decisión férrea de los productores de quebrarle la mano al destino, estamos enviando este contenedor a China. Nos hemos organizado con un orden territorial, lo que nos ha permitido lograrlo”.

La Cepa País es patrimonial. Fue traída por los padres franciscanos, dando origen al vino chileno. En los campos de Cauquenes existen parras con doscientos años y continúan produciendo.

La exportación de estas 2.306 cajas a China irá por barco desde el Puerto de San Antonio y tardará 43 días para llegar a destino.