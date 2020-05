Crónica 27-05-2020

Salubrista UTalca: “Se debe evaluar sumar a más regiones a la cuarentena total”



Durante las últimas horas la RM, Valparaíso y Antofagasta registraron mayor cantidad de casos de contagios, a pesar de las medidas de aislamiento social establecidas por el gobierno para hacer frente al brote del Coronavirus. Además, hay otras zonas con tasa de incidencia ascendente que preocupa a los expertos.



Este lunes el Gran Santiago cumplió 10 días desde que se decretó cuarentena total en la zona y la cantidad de contagios diarios no da tregua. Lo mismo ocurre en otras 13 regiones, que tienen una tasa de incidencia ascendente, según un informe elaborado por la bioestadística de la Universidad de Talca, Gloria Icaza, en base a datos publicados por el gobierno.

Los efectos de la cuarentena en la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana aún no se ven reflejados en las cifras de contagios, por lo que los expertos recomiendan mantener la medida por una o dos semanas más.

La directora de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal, planteó que además de ser preocupante la situación en la RM, también lo es en otras regiones del país, por lo que, dijo, urge tomar medidas: “Claramente los casos nuevos no han descendido, es más tememos que haya una incidencia más intensa en la Región Metropolitana, también en Valparaíso, Antofagasta, Arica y Parinacota. La cuarentena, que recién lleva 10 días, aún no genera los efectos esperados. Para tener resultados deberíamos esperar por lo menos 20 días, considerando el retraso de resultados de exámenes que tenemos. Entonces, no es aconsejable quitar la cuarentena en el gran Santiago y claramente que se tendría que analizar las cuarentenas en las otras regiones que siguen en ascenso con casos nuevos”,

Retamal recordó que “la idea de la cuarentena es cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, si tenemos personas con diagnóstico positivo y las mantenemos en sus casas o en medidas de aislamiento cortamos esta transmisión del virus”.

El aislamiento social, lavado de manos y el uso de mascarillas, son algunas de las recomendaciones mínimas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, que tiene en compleja situación a distintos países y Chile no es la excepción.