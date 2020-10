Social 21-10-2020

Salubristas UTalca llaman a mantener medidas de autocuidado durante plebiscito del domingo



- Lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarillas deben mantenerse obligatoriamente para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, enfatizaron los expertos.

- Quienes hayan presentado síntomas desde el pasado miércoles 14 del presente mes y hayan arrojado positivo en un examen de PCR, no podrán votar.





La necesidad de persistir en las medidas de protección, para evitar el riesgo de contagio de Coronavirus durante el Plebiscito Nacional del próximo domingo 25 de octubre, plantearon académicos del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Los expertos hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar los cuidados y respetar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria.

La directora de Salud Pública de la casa de estudios maulina, Erika Retamal, recordó que es importante considerar que quienes hayan presentado síntomas de COVID-19 desde el pasado miércoles 14 del presente mes y hayan arrojado positivo en un examen de PCR, no podrán votar.

“El Tribunal Electoral dictaminó que las personas contagiadas de la enfermedad no podrán participar en el proceso electoral, pues deben cumplir el aislamiento obligatorio. Dicho confinamiento se extiende por 11 días”, dijo la experta.

Erika Retamal añadió que quien desconociendo estar contagiado por la enfermedad acuda al lugar de votación, podrá cumplir con el derecho constitucional. Indicó que “luego de ello, se tomarán las medidas que la autoridad sanitaria estime pertinente”.

Por su parte, la académica de la UTalca, Carolina Loren, añadió que es necesario cumplir estrictamente con las medidas de autocuidado para evitar todo tipo de riesgos, como el uso correcto de la mascarilla, el mantener la distancia física de a lo menos un metro, el lavado frecuente de las manos y el uso de alcohol gel.

“Es importante indicar que la población adulta-mayor tendrá una atención preferencial durante todo el proceso y además, contarán con un horario exclusivo para ir a votar entre las dos y las cinco de la tarde. Además, y por primera vez, se incorpora el rol de facilitador de plebiscito, quienes colaborarán con consultas y agilizarán el proceso de votación de cada uno”, enfatizó la académica.

El también profesor del Departamento de Salud Pública, Alejandro Poblete, sostuvo que quienes vivan en zonas en etapa de cuarentena o transición y requieran desplazarse a otras ciudades que se encuentren en la misma etapa para poder cumplir con el deber cívico, necesitarán de la Cédula de Identidad, el pasaporte sanitario y un documento del Registro Electoral que ratifique su lugar de votación.