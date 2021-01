Nacional 06-01-2021

Salud anuncia "nueva valla" para ingresar al país: Se solicitará PCR negativo a chilenos y extranjeros residentes





El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció este lunes que a partir del jueves 7 de enero a las 05:00 horas comenzará a regir una "nueva valla" para los viajes internacionales que tengan como destino Chile, dado que se registró la llegada de un nuevo paciente -que venía desde Madrid- con covid-19 con la variante británica. Así, en el balance realizado desde La Moneda, el titular de Salud sostuvo que el nuevo caso "nos ha llevado a hacer un cambio en la estrategia para los viajeros que vienen del exterior" y detalló que "todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresen al país deberán contar con una PCR negativa con máximo 72 horas de antes de abordar el vuelo".

"Antes no se exigía la PCR previa, así que esta es una herramienta más, una valla más, que se tiene que cumplir antes de viajar a Chile, justamente para que lleguen con una PCR negativa certificada antes de embarcar", sostuvo Paris. En ese sentido, el ministro remarcó que "esta es una responsabilidad del viajero, pero también de las líneas aéreas: no pueden embarcar a ninguna persona que viaje a Chile sin tener una PCR negativa de más de 72 horas". Además de la nueva medida, los chilenos y extranjeros residentes deberán también hacer cuarentena obligatoria por 10 días, la cual se puede terminar al séptimo con una PCR negativa hecha en Chile. Por último, Paris reiteró: "Agregamos esta valla, esta nueva prueba, para que tengan que embarcarse los chilenos y extranjeros residentes en Chile con PCR negativa, si no, no van a poder ingresar al país o deberán ser devueltos al lugar de origen. Nuevo caso de cepa británica Antes de dar a conocer la nueva restricción para los viajeros, el ministro contó que se detectó un nuevo caso de contagio por covid-19 con la variante británica. "Es un paciente que fue reportado hoy desde la Región del Maule, arribó a Santiago el día 22 de diciembre desde Madrid en un vuelo Iberia. Es una persona sana, sin antecedentes mórbidos, se encuentra en buenas condiciones generales y ya está hospitalizado en forma preventiva", informó.