Nacional 06-07-2021

Salud anuncia que a partir de este sábado se retomarán las cirugías electivas para reducir las listas de espera





Durante el balance de este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, entregó datos positivos respecto de la evolución de la situación de la pandemia en el país, y resaltó que "los casos confirmados a nivel nacional han disminuido un 26% a siete días y han disminuido en un 42% a catorce días. La tasa de positividad de los casos en relación a la PCR es de un 4,3% a nivel nacional, los casos confirmados actuales también han disminuido hasta llegar hoy día a la cantidad de 20.694 casos actuales confirmados".

En tanto, el secretario de Estado, añadió que "la tasa de positividad de los casos por PCR a nivel de la Región Metropolitana han alcanzado 3,7% de positividad, una de las más bajas, o la más baja de los últimos meses". Junto con lo anterior, mencionó que "la tasa de crecimiento de pacientes a la Unidad de Tratamiento Intensivos (UTI) en los últimos siete días ha disminuido en un 15%, 15% negativa, ¿qué significa eso? obviamente que estamos viendo una disminución del ataque del virus, pero que eso no nos deja tranquilos y debemos seguir trabajando". Tras ello, Paris rescató que, actualmente, existen 334 camas disponibles en UTI, y dijo que "a partir de este sábado hemos emitido un documento donde se autoriza nuevamente para retomar las cirugías electivas, justamente con el objetivo de avanzar en la disminución de las listas de espera, porque nosotros no solamente estamos trabajando en el tema del covid, también estamos trabajando en las listas de espera quirúrgica con el hospital digital, con la vacunación". Con todo, pese a que destacó que los índices han mejorado en comparación a meses anteriores, también declaró que esto "no nos permite bajar los brazos, tenemos que mantener el lavado de manos, mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y sobre todo la ventilación".