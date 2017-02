Crónica 10-02-2017

Salud anuncia que el 10% de los afectados por incendios forestales recibirá atención psicológica

Burrows estuvo en las comunas de San Javier, Constitución, Empedrado y Cauquenes donde pudo constatar el levantamiento de recintos transitorios para la atención de salud, el estado de las plantas de abastecimiento de agua potable y el despliegue de los equipos de salud mental. El titular subrogante explicó que el objetivo de su cartera ahora es "apoyar a los gobiernos locales y municipios, a través de nuestras Seremi y Servicio de Salud, evaluando las consecuencias de esta tragedia en los aspectos sanitarios básicos, tales como existencia de disponibilidad de agua potable, manejo de residuos y la prevención de enfermedades transmisibles". Al respecto, destacó que la principal y más importante tarea de los Equipos de Respuesta Rápida de Minsal es la atención en materia de Salud Mental a toda la población afectada. "Se instaló una mesa de trabajo a nivel regional en la cual están colaborando otras instituciones públicas como Junji, Integra, Junaeb, etcétera que nos colaboran con sus equipos profesionales del área de salud mental; así como organizaciones no gubernamentales. Hemos logrado un nivel bastante alto en coordinación y creemos que es un momento en que no solo se ven los avances del trabajo que se hizo y enfrentamiento con la fase aguda, sino que ya estableciendo paso firme en el trabajo de mediano o largo plazo en la reconstrucción", remarcó. Por otra parte, la autoridad informó que la infraestructura de salud destruida por los incendios fueron dos postas rurales y cuatro estaciones médicas rurales. "Estamos reponiendo estas edificaciones lo más rápido posible para volver a la normalidad del trabajo y la atención de las personas que se atienden allí, de modo que no tengan que ir tan lejos a poder ir a recibir sus medicamentos o tratamientos cuando sea necesario". Para el sector de Santa Olga, en la comuna de Constitución, el Ministro (s) Burrows planteó que la posta transitoria se está habilitando en containers y que podría estar atendiendo a partir del lunes próximo "reemplazando el trabajo que se está haciendo en carpa". Adelantó que en la próxima campaña de vacunación contra la Influenza se está analizando ampliar la cobertura de la vacuna en las regiones afectadas por los incendios forestales.