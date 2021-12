Policial 28-12-2021

Salud descarta "perdonazo" para quienes viajen de regreso sin dosis de refuerzo: Se les inhabilitará su pase de movilidad



Considerando que el próximo 1 de enero de 2022 a quienes no tengan su esquema completo de vacunación vigente se les inhabilitará su pase de movilidad, el Ministerio de Salud aseguró que esto también aplicará para quienes ya estén fuera del país y regresen después de esa fecha, por lo que ellos deberán ceñirse al protocolo determinado para quienes no tienen todas las dosis contra el covid-19. Un millón 627 mil 165 personas se estarían quedando sin el pase de movilidad a partir del próximo año, de las cuales 598.922 son mayores de 45 años que ya sufrieron la inhabilitación del documento a comienzos de diciembre. "No hay ningún perdonazo. Viajar sin pase de movilidad es como viajar sin pasaporte, ¿a quién se le va a ocurrir viajar sin pasaporte? porque obviamente al regreso a Chile va a tener ciertas restricciones", dijo el titular de la cartera Enrique Paris en el balance de la pandemia hecho desde La Moneda.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, indicó que "queremos ser enfáticos en que el 1 de enero a las 00:00 horas se les inhabilitará el pase de movilidad a todas esas personas mayores de 18 años que les correspondía esa dosis de refuerzo y que pasados seis meses aún no se le han puesto". De esta forma, indicó que en el caso de los viajeros nacionales "cualquier persona mayor de 18 años que viaje a más de 200 kilómetros en avión, tren o bus no podrá retornar a su ciudad de origen después del 1 de enero si no tiene su pase de movilidad habilitado, solo lo podrán hacer si tienen un PCR cuyo resultado sea negativo tomado hasta 72 horas antes de viajar". La autoridad sanitaria quiso hacer "un especial llamado a la gente a que se vacunen, no solo para evitar estos contratiempos, sino que sobre todo cuidarse de este virus. Seguimos en pandemia, con la variante Ómicron en Chile, no nos relajemos". "Por otro lado, para los chilenos que vuelvan a Chile desde el exterior, que no se han vacunado con su esquema primario, van a tener que hacer una cuarentena de siete días. Las personas que tienen al menos un esquema primario completo deberán hacer una cuarentena hasta el resultado del PCR tomado al ingreso al país", recordó Valenzuela.