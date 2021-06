Nacional 27-06-2021

Salud detalla el cronograma del primer caso de Delta en Chile y justifica autorización para hacer aislamiento en su domicilio





Las autoridades del Ministerio de Salud se refirieron este sábado, durante un nuevo balance de la situación sanitaria en el país, a polémica generada tras la detección del primer caso de la cepa Delta de covid-19 en Chile, surgiendo duros cuestionamientos a los protocolos para el ingreso de viajeros. Y es que el instructivo obliga a cinco días de aislamiento en un hotel de tránsito, sin embargo, la mujer de 43 años que viajó desde Estados Unidos producto de la muerte de su padre estuvo solo un día en ese alojamiento, ya que por razones humanitarias se le permitió viajar de Santiago a San Javier para hacer el aislamiento en su domicilio ubicado en la comuna maulina.

El ministro de Salud, Enrique Paris, en primer lugar, destacó que la paciente Delta haya sido detectada "gracias a nuestros sistemas de detección", añadiendo que "se le hizo e aislamiento en un hotel, se le hizo la PCR, estaba autorizada para ingresar por el fallecimiento de su padre". Eso sí, recalcó que la mujer "no estaba autorizada para asistir al funeral", lo que "está en proceso de investigación". Más tarde, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, tomó la palabra y sostuvo que la autoridad sanitaria sí tiene la facultad "para determinar el aislamiento de una persona en su domicilio, en un hospital o en otro local destinado para el fin del aislamiento". "Si bien el ministerio ha dictado una norma de carácter general que dispone las condiciones que deben cumplir las personas que ingresen al país, la autoridad sanitaria siempre tiene la facultad de ponderar caso a caso las diversas variables sanitarias que hacen recomendable que, en una situación en particular, el aislamiento se realice en un lugar distinto al hotel de tránsito, ya sea en una residencia sanitaria, en un hospital o en su domicilio", expuso. "Hay excepciones, en casos humanitarios", recalcó. "En ese caso particular se otorgó la decisión de otorgarle un permiso humanitario excepcional por la delicada situación emocional y familiar que estaba pasando la persona", agregó. Pero, continuó, "antes de autorizar su traslado, se confirmó que contara con un nuevo PCR negativo y que se movilizara en un vehículo particular, además de exigir que realizara la cuarentena en su domicilio, donde nadie podrá entrar ni salir del hogar. Es decir, toda la familia con que vive la persona debe permanecer en cuarentena".