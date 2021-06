Nacional 22-06-2021

Salud está "muy preocupado" por circulación internacional de variante Delta, pero descartan presencia en Chile





"Estamos muy preocupados como Minsal". Esta fue la expresión utilizada por el jefe de la cartera, el doctor Enrique Paris, al ser consultado por la circulación internacional de la variante Delta del SARS-CoV-2, la cual ha sido catalogada como la más transmisibles de las conocidas hasta el momento. No obstante, aseguraron que aún no se detecta ningún caso al interior de nuestro país y llamaron a reforzar las medidas de prevención. Luego de dar a conocer los indicadores más recientes de la situación epidemiológica nacional, en el que se informó una variación de un -17% en los casos nuevos confirmados en los últimos siete días, lo que se traduce a 8.000 pacientes menos por semana, el ministro fue enfático en no aflojar el autocuidado y la prevención haciendo una comparación con países donde se ha detectado la variante Delta.

"Tenemos buenas o mejores evoluciones, pero no debemos pensar que el virus se ha ido. El virus se mantiene vivo", subrayó Paris en La Moneda. "El ejemplo más llamativo es lo que está ocurriendo en Inglaterra y Alemania, donde la variante Delta está entrando a pasos agigantados. Inglaterra que había disminuido sus casos enormemente, está teniendo 10 mil casos diarios gracias a la variante", añadió, agregando que "cada vez que el virus muta o cambia es capaz nuevamente de ingresar a un país si ese país no se cuida”" Cuestionados por los cuidados que están teniendo las autoridades gubernamentales ante un eventual ingreso de esta cepa, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que la detección oportuna era lo más importante de la vigilancia y retrató las medidas que está tomando nuestro país para cumplir con ello, sobretodo en reforzar el área de la secuenciación. "En este momento en Chile todavía no se ha detectado la variante Delta, pero sí decirles que estamos haciendo una vigilancia muy estricta particularmente en toda nuestras fronteras, tanto las fronteras aéreas como las fronteras terrestres (...) Estamos fortaleciendo en todas las regiones, sobretodo aquellas donde hay paso de personas de otros países principalmente abastecimiento de servicios y productos. Esto es antígeno en la entrada de todas estas regiones, para poder detectar oportunamente a una persona que saliera positiva, y hacer la secuenciación en su momento", explicó Daza. Y continuó: "En relación al proceso de secuenciación estamos aumentando el número de secuenciaciones. Durante el mes de mayo llegamos a 1.400 secuenciaciones y hasta el momento las variantes que están predominando en nuestro país es la variante P1 que como sabemos que es la variante Gama, pero también esperamos seguir fortaleciendo en la secuenciación a través del Instituto de Salud Público, con convenios que está haciendo el Ministerio de Ciencias con universidades, porque en la medida que hagamos más secuenciaciones vamos a poder detectar oportunamente en caso de que entre esta variante en nuestro país y tomar las medidas de control sanitarias que se necesitan".