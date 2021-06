Nacional 29-06-2021

Salud informa la detección de un segundo caso de variante Delta en el país: Se trata de un joven chileno proveniente de Armenia

El Ministerio de Salud informó este lunes el hallazgo de un segundo caso de variante Delta de covid-19 en el país. "Quiero informar el segundo hallazgo de variante Delta en nuestro país", sostuvo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detallando que se trata de un "joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa, regresó el 17 de junio proveniente de Armenia, en donde se le hizo testeo en el aeropuerto igual que a todos los pasajeros del mismo avión".

"Fue trasladado a un hotel de tránsito y dos días después en resultado de su PCR arroja positivo, por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria y se envió a secuenciar la muestra al Instituto de Salud Pública", añadió. Tras ello, resaltó que el joven "aún se encuentra cumpliendo su aislamiento el cual dura 14 días según la nueva definición", agregando que se encuentra en buenas condiciones de salud. Según señalaron fuentes del Ministerio de Salud a Emol, la persona se encontraría realizando su aislamiento en una residencia sanitaria de la Región Metropolitana, pero sería residente de la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. Asimismo, Daza afirmó que se está contactando a los 56 pasajeros que viajaban en el avión junto al joven contagiado con la variante Delta "y se están testeando desde hoy". "Todos los contactos estrechos en la variante Delta deben cumplir 14 días de aislamiento, si salen positivos se enviarán a secuenciar. Este caso se encuentra investigando y estaremos dando más detalles en los próximos días", agregó la subsecretaria. Además, recordó que "debido a las medidas sanitarias de viajeros, todos deben venir con un test PCR negativo a nuestro país. Sin embargo, a todos se les testea en el aeropuerto, lo que es otra oportunidad para identificar nuevos casos", añadiendo que "todos deben realizar cuarentena obligatoria de viajeros. Si se detecta incumplimiento, serán sancionados". Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, comentó que "esto demuestra la eficiencia con la cual funciona nuestro sistema de trazabilidad. No puedo dejar de recordar el caso anterior, donde por razones estrictamente familiares y humanitarias, se autorizó que una persona que se tomó la PCR en el aeropuerto, que estuvo en un hotel especialmente aislada, fuera obviamente visitar a su padre moribundo". "Me llama profundamente la atención que aquellos que hablan de cristianismo, humanitarismo y solidaridad, no hayan entendido esa situación en circunstancias en que cumplimos todos los protocolos que nos permite nuestro código sanitario", dijo.