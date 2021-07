Nacional 06-07-2021

Salud informa que se cursó sumario sanitario a padres de lactante que dio positivo a Delta: "No cumplieron la cuarentena"





La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que los progenitores vulneraron la medida al "ir buscar a sus hijos mayores donde sus abuelos". Todos se encuentran en una residencia sanitaria y en buen estado de salud.

El Minsal respondió este lunes a las interrogantes que han surgido a raíz del tercer caso confirmado con variante Delta en el país, correspondiente a un lactante de siete meses, luego que junto a sus padres retornaran a San Felipe, desde Estados Unidos. El contagio con dicha mutación fue confirmado ayer por el seremi de Salud de Valparaíso, Gabriel Hübner.

Respecto a las razones por las que la familia pudo trasladarse a su casa y no acudir a un hotel de tránsito tras arribar al país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que "en una primera instancia, en el Aeropuerto, bajo el criterio de protocolos a familias que viajan con menores de 2 años, se procedió a realizar el PCR solamente a los padres, el cual resultó ser negativo, y se les permitió realizar su cuarentena en el domicilio, tal como se hace con los casos que vienen con menores de edad, con las indicaciones estrictas de aislamiento, en donde no pueden salir de sus casas y no pueden recibir visitas", aclaró Daza. Agregó que tal como se ha informado, al cabo de unos días el menor presentó sintomatología, "por lo cual fue llevado a un centro de salud, lugar donde se le realizó una PCR al lactante, y también, nuevamente, a sus padres. Dado que los resultados fueron positivos al PCR, se continuó la investigación epidemiológica, y la familia fue derivada a cumplir su aislamiento en una residencia sanitaria".