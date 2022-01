Opinión 09-01-2022

Salud Mental: El fin de una prexistencia

Los trastornos del ánimo y otras enfermedades mentales se han incrementado no sólo por situaciones personales sino también por factores psicosociales y por eso esta medida llega en un momento propicio.

Cualquier pregunta relativa a enfermedades mentales, discapacidades psíquicas o intelectuales en la declaración de salud deben ser eliminadas por las Isapres. Así lo dispuso la Superintendencia de Salud en su Circular IF/N°396, que además establece que no se podrán efectuar entrevistas que revelen diagnósticos u ofrecer planes que limiten la cobertura de estos trastornos.

“Es una gran noticia porque ayuda a que la gente no sienta temor o vergüenza de decir que padece algún trastorno o condición de salud mental. Todos debemos contribuir a no estigmatizar los diagnósticos. La mayoría de ellos remiten, si existe un buen tratamiento, atención oportuna y medicamentos adecuados o bien en el caso de enfermedades crónicas el tratamiento personalizado puede ayudar a las personas a aprender a vivir con ellas y alcanzar un mayor bienestar”, dice sobre esta medida, Ana Karina Zúñiga, Dra. en Psicoterapia y académica de la Facultad de Psicología USS.

La académica señala que el sistema de salud público no siempre brinda una cobertura adecuada para psicoterapias y atención psicológica a la población y añade que “estas prestaciones en el sector privado son carísimas, especialmente si requieren internación y las familias se endeudan o tienen que andar buscando terapeutas que cobren una tarifa diferenciada. Por eso, como sociedad deberíamos garantizar el acceso a prestaciones de salud mental, sin discriminación”.

Asimismo, comenta, que antes del inicio de la pandemia de Covid-19 había altos índices de depresión en población más vulnerable y especialmente en mujeres que no tienen acceso a diversos servicios y enfrentan una mayor carga de preocupaciones.

Ahora con el Covid-19 se incrementaron las cifras de los trastornos del ánimo y ansiosos además del estrés y otras patologías, por lo que es necesario facilitar que la población consulte por ayuda.

Concurrir al psicólogo

Cada vez que uno sienta que necesita ayuda para salir adelante en algún aspecto de su vida ya sea el tener que afrontar alguna situación de estrés severo, una pena o angustia o síntomas de ansiedad, que son muy comunes en la población chilena, es necesario consultar a un psicólogo, asegura la docente USS.

De hecho, la psicóloga dice que “muchas veces existe una intuición en el paciente respecto a que requiere ayuda. Además, las personas son buenas para hacerse autodiagnósticos y aunque se equivoquen en el intento, el hecho de que estén buscando información, por ejemplo, en internet, implica que algo se gatilló internamente respecto a entender lo que les pasa”.

Finalmente, la académica enfatiza que la salud mental no sólo tiene que ver con un trastorno o el diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica y en ese sentido, “nuestro sistema psicológico se desequilibra o se ve amenazado muchas veces por problemas psicosociales como estrés, dificultades económicas o estar expuesto a situaciones de violencia. Por eso hay que consultar antes a un especialista para prevenir que se desencadene un cuadro más severo”.