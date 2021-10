Social 13-10-2021

Salud mental y personas mayores ¿Qué está pasando en nuestro país?



La tasa de suicidios de personas mayores se ha incrementado considerablemente en los últimos años con números alarmantes. La detección temprana y prevención de estos trastornos con estrategias sostenibles son claves para evitar situaciones catastróficas.



El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística, revelaron a través de un reciente estudio en 2020, que los mayores de 80 años pertenecen al segmento que más decide quitarse la vida en Chile, con una tasa de 13,6 suicidios por cada mil personas. Una cifra preocupante si se considera que nuestra región es considerada una de las más pobres del país, con los más bajos ingresos y una mayor población rural, lo que se traduce en menor acceso a la educación, pobreza, aislamiento y soledad, factores que llevan a la depresión y muchas veces, al suicidio de personas mayores.

Gracias a los avances en la medicina la población chilena ha incrementado sucesivamente su esperanza de vida, alcanzando en promedio los 78 años con una supervivencia de entre 80 y 90 años, cifras que toman relevancia cuando se habla de llegar a la vejez con dignidad, ya que vivir más años debiera estar directamente conectado con el vivir bien.

En este sentido el médico psiquiatra y magíster en salud pública Dr. Gonzalo Poblete, plantea el concepto de Psicogeriatría, un área que se dedica, principalmente, a la atención de personas mayores de 60 años, subespecialidad de la medicina que dentro del territorio nacional no se imparte.

“La Psicogeriatría es uno de los pilares para un mejor envejecimiento, una adecuada salud mental favorece y potencia la prolongación de la autovalencia del adulto mayor, de 60 años y más. En nuestro país contamos con el programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” del Ministerio de Salud. Este programa depende de la comuna y la atención primara viene siendo uno de los actores relevantes en esta tarea, la salud mental no es solamente un acto en el cual el siquiatra se ve involucrado y psicólogos, sino todos los actores de la salud, como asistentes sociales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, es una intervención multiprofesional, imposible que solo lo trate un médico”, comentó el profesional.

SALUD MENTAL EN CHILE

En Chile las patologías mentales más comunes en adultos mayores son la demencia, depresión, trastornos de ansiedad y abuso de alcohol. A través de los años los suicidios de personas mayores han ido en un claro aumento que se desprende de estas situaciones que complejizan la vida de este grupo etareo, que tiende a vivir más aislado y sin mayores recursos.

Un aspecto importante a considerar es la situación particular que vive la Región del Maule, uno de los territorios más pobres, con mayor ruralidad, bajo acceso a la educación y si a eso le sumamos pobreza, aislamiento, soledad son factores que te llevan a la depresión y al suicidio. No se trata solo del medicamento, sino la intervención en salud mental es una intervención multiprofesional, imposible que solo lo trate un solo médico, es intersectorial. Es un cambio de mirada