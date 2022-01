Nacional 11-01-2022

Salud y aumento de contagios Ómicrom: "Podríamos superar el número más alto de casos nuevos a lo largo de la pandemia"



Con un llamado a cuidarse más que nunca comenzó este lunes el balance televisado del Ministerio de Salud, luego que nuevamente se alcanzaran sobre los 4 mil contagios: hubo 4.069 nuevas personas infectadas, 3.064 más que el lunes pasado (cuando hubo 1.005). "Este es el tercer día en que registramos sobre cuatro mil casos y es muy probable que sigan incrementándose durante las próximas semanas. Hoy iniciamos una semana con un 5,60% de positividad a nivel nacional, cifra que no se registraba desde el 2 de julio del año pasado, con un 5,65%", dijo la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela.

De hecho, la semana pasada la positividad promedio fue de 4,4%, y la anterior a esa -entre el 27 de diciembre y el 2 de enero- el promedio semanal fue de 2,7%. "Es por este aumento que es fundamental que nos cuidemos ahora más que nunca; debemos mantener siempre las medidas preventivas, el uso correcto de mascarilla, distanciamiento físico, ventilación constante, frecuente lavado de manos y que nos vacunemos", sostuvo la autoridad sanitaria.

Durante el balance, Valenzuela también detalló que en la actualidad, el 82% de los casos que se detectan en el Aeropuerto corresponden a Ómicron, sin embargo, sigue predominando la variante Delta en el país. A la fecha, el ISP ha confirmado 1.046 casos Ómicron, de los cuales 944 corresponden a viajeros; 18 son contactos estrechos y 84 casos son comunitarios. "En los últimos días, esta variante Ómicron está prácticamente presente en todas las regiones de Chile. Si bien la gran cantidad de casos comunitarios confirmados están en la Región Metropolitana, ya tenemos casos a lo largo de Chile", afirmó la ministra (s). Consultada por las proyecciones de casos que se podrían dar durante los próximos días -sumado a la época estival- la autoridad sanitaria expresó que "los casos aumentarán mucho durante las próximas semanas; no tenemos certeza de la cifra exacta, porque el aumento no tiene que ver sólo con lo que se detecta los días anteriores, sino que también guarda relación muy estrecha con las conductas humanas".