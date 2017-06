Opinión 21-06-2017

Salvado de los trenes

Hace pocas horas “Kutaka” dejó de ladrar a la luna, diecisiete años en la vida de un amigo es proporcionalmente una vida centenaria, sus huesitos en las caderas ya no tenían la mecánica de siempre, la sombría catarata habían convertido el mundo en negrura y semioscuridad, su nombre era originario de un dialecto y fue prestado de un cachorro que Pablo Neruda siendo Embajador había salvado en Birmania de ser arrollado por un tren. Kutaka significa nominalmente “salvado de los trenes”. Diecisiete años es nada, un soplo de existencia, una fruslería más de un cuarto de tiempo en la vida de un amo. Diecisiete años es un conjunto variado y diversos de momentos, anécdotas y añoranzas nubladas entre lloros en nuestro hogar.

En primavera en momentos de hallarme leyendo en atardeceres bajo el antiguo limón del jardín, se entretenía persiguiendo la algarabía de los gorriones en rápidas cabriolas y espiras; al saltar capturaba algún distraído, moviendo su cola color vicuña colocaba la presa al lado de mi zapato, una vez –la primera- ambiguo lo reté, luego de meditar entendí que no podía luchar contra su instinto, a la vez siguiente me hice el distraído, de reojo obviamente había visto la escena de cacería completa. Antes que el sol se oculte, los pájaros se persiguen en bulliciosos atados y se entorpecen el vuelo unos a otros, para luego separarse y volar hacia todos lados. Con las energías de la juventud, Kuta, saltaba alto y caía con captura entre los befos, nunca mordió un pájaro, por instinto los manoteaba en el suelo y aturdidos los manejaba llevándolos al borde de la silla en que me encontraba, silencioso y provocativo. - Ideé-no darme cuenta de lo que él quería mostrarme, permanecí inmutable, buscaba mi mirada, luego acercó el pájaro aniquilado empujándolo hasta tocar mi zapato, movía su cola inquieto, gruñó bajo, movió la cabeza en el aire para llamar la atención, pero permanecí imperturbable. Pronto inesperadamente para él desde el silencio pasé a la acción la resolución fue de alarde aparatoso: Celebré, exagerando el hallazgo, levanté los brazos e hice hurras. Kuta hizo círculos cortos, bailó cuanto quiso, inventó rondas largas, me miraba y agotado bebió un sorbo de agua y se fue a tender al garaje. Se había producido un contacto de dos existencias, una comunicación que celebró a rabiar, su amo, reconoció su trofeo. Una vez conseguí comprar en una carnicería de calle Maipú un fémur de bovino enorme, te traje un mamut le dije, apenas se lo podía con el hocico, estuvo tres semanas entretenido con lo mejor de sus instintos sobre la pieza hasta aburrirse. Para nosotros era el rey de la fuga, en segundos ya estaba en la calle con una habilidad y destreza que superaba nuestras mejores y más creativas trampas, igual se fugaba, era su ADN. Venía impreso en su linaje; “Kutaka” era hijo de madre Akita, La hermosa “Aska” también la reina de la fuga, en una de esas encontró al padre de este cachorro, un pastor Alemán de barrio con seis o siete combinaciones genéticas variadas, lo que le daba sagacidad y astucia y se notaba al ojo observador en una de sus divertidas orejas caídas, hacia el lado, en la cola rosca de los Akitas, un collar amarillo-blanco vibrante sobre su piel vicuña y ojos color miel.

También era goloso ladronzuelo. Una navidad en un descuido con la puerta de la cocina, se comió la cena completa, claro no resistió el olor de una carne exquisita, había estado oteando cada movimiento desde la ventana, al menor descuido, cuándo tocaron el timbre los vecinos para regalarnos un pan de pascua el lindo, se zampó el adobado trozo de carne y nos miraba dando gracias con una lengua mientras se limpiaba los bigotes. De carácter indomable, desaparecía tres o cuatro días y luego retornaba muerto de cansancio y sediento. Una vez le entré una hembra de la calle, estaba hambrienta, jugaron toda la tarde durmieron juntos en su casa, se comieron medio saco de alimento y luego de dos días de acompañarse arrancaron los dos por los muros medianeros de dos o tres casas, nunca dudamos que el guía de esa expedición fue nuestro perro. De ella nunca más se supo, él volvió solo después. En una oportunidad que arrendamos una vivienda en calle Ramón Olate, mientras construíamos una casa nueva, él viajó quince kilómetros en el camión de la mudanza completamente hermético, al terminar de bajar las cosas, pregunté por el perro y no estaba, esa tarde nos presentamos casa por casa del nuevo vecindario, preguntando por nuestro perro pensábamos había trepado entre muros, y escapado. Al anochecer de aquel día, regresamos a cerrar la vivienda que entraría en reparaciones, ¿Adivinen quién salió a abrir? El rey de la fuga, Kutaka, estaba feliz, completamente solo al interior de la casa, nunca supimos por dónde ni cómo entró. Deshizo mentalmente quince kilómetros entre esa y esta vivienda. El rey de la fuga, hoy no solo no ladrará más a la Luna que se ve desde la tierra. Al atardecer hizo su última fuga, mientras su médico veterinario, auscultaba su corazón, al retirar el fonendo, cuando pausadamente yo le hablaba agradeciendo cada momento que estuvimos juntos, cayó fulminado en mis manos exhalando su “ELAM VITAL” Nunca estuvo solo, en esos momentos. A partir de ese instante, con precisión que nunca entenderé el día viernes, al terminar de amortajarlo, se cerró un cielo negro en nubarrones y cayó una miríada de lágrimas de agua sobre la ciudad, el viento susurró murmullos ininteligibles con rabia, en el jardín y mientras caía esa borrasca negra se escapó hacia lo alto entre invisibles espacios de fina lluvia la vida de nuestro perro, elevándose hacia el infinito nuestro magnífico compañero, ese día perdimos nuestro guardián. Y así como cineastas hicieron una hermosa película de un Akita esperando a su amo que nunca llegará y la ciudad le hizo una efigie. Desde ahora estaremos aquí obstinados esperándote para salir a tu encuentro amado Kutaka.



(Renato Hernández Riquelme, escritor)