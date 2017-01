Social 18-01-2017

San Clemente: Exitosa reinserción de un pudú en su medio natural

Luego de una gestión coordinada y profesional se pudo dejar en libertad a un ejemplar de pudú (Pudu pudu) en la zona de Picaso Alto, sector precordillerano de la comuna de San Clemente. En este sector, que cuenta con cerca de 4000 hectáreas de bosque nativo, fue traslado el animal lugar donde encontrará el hábitat preciso para su desarrollo, con abundantes fuentes de agua, alimento y presencia de sus congéneres.

El éxito de esta liberación no es casualidad, ya que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cuenta con una red de Centros de Rehabilitación y profesionales colaboradores que apoyan la labor de rescate de fauna silvestre en problemas, debido a las actividades agropecuarias y forestales en territorios donde habitan estas especies silvestres.

En este caso, médicos veterinarios de la Ilustre Municipalidad de Río Claro comunicaron al SAG de la existencia de este animal, que había sido rescatado por un particular en el sector Casas Viejas de esa comuna. El rescate, como en repetidas ocasiones, se debió a la acción depredadora de perros del sector, que sólo se tradujeron en heridas superficiales.

El examen clínico fue realizado inmediatamente por el médico veterinario de la oficina SAG Talca, Rodrigo Villalobos, quien indicó que “las heridas son leves, comprometen sólo la piel, no están infectadas, pero sí presenta un cuadro de estrés producto de la acción de perros y la captura por personas”.

Por otra parte, se contó también con la presencia de Carabineros de Chile de Cumpeo quien constató la ausencia de delito y de infracciones a la Ley de Caza, debido a que se trató de una acción de rescate, entregándose de inmediato al ciervo.

La rehabilitación tomó un mes dos semanas, tiempo en que el ejemplar se mantuvo en una pequeña pesebrera en el centro de rehabilitación, donde se recuperó de sus heridas; más tarde fue trasladado a una gran jaula de aclimatación en la pre cordillera de San Clemente lugar donde permaneció por aproximadamente dos semanas, allí pudo ejercitar su musculatura y se recuperó del cuadro de estrés. De esta forma, el SAG le dio el alta para su liberación.

Cabe mencionar que el pudú es el ciervo más pequeño de Sudamérica, de la familia Cervidae, orden Artiodactyla y clase Mammalia y su categoría de conservación es vulnerable de acuerdo al reglamento de la Ley de Caza y al reglamento de Clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente. Su distribución, compartida con Argentina, llega en el país al río Teno por el norte y al río Pascua en la región de Aysén. Su vulnerabilidad se ha debido a que sus poblaciones han disminuido de forma importante debido la disminución de su hábitat producto de la pérdida y fragmentación de vegetación nativa, así como también la depredación por parte de perros y la caza furtiva.