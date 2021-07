Crónica 01-07-2021

San Javier: Alcalde Jorge Silva valoró que se aclaren los hechos en protocolo del caso delta





Ayer, la Seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, afirmó que la mujer identificada como el caso 0 de la variante Delta sí participó del funeral familiar por el que viajó a Chile, pese a que en principio aseguraron que no lo había hecho. “Nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4 como nos habían relatado la paciente y su grupo familiar”.

Agregó que, "por eso nuevamente volvimos a insistir en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que si había llegado al final del funeral". Paralelamente, la hermana de la mujer reconoció que ésta no sólo estuvo en el funeral, sino que también fue a un café, a un local comercial y a una verdulería de la misma comuna.

Además se conoció que la mujer y otros tres familiares fueron sumariados y, según los antecedentes entregados por la autoridad sanitaria, se encuentran en residencias sanitarias.



COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

El alcalde Jorge Silva, quien entregó -este miércoles- los antecedentes recabados sobre el caso 0 ante la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, en el marco de la investigación de oficio abierta por la Fiscalía de San Javier para determinar si hubo negligencias de las autoridades en el manejo de este caso, valoró que el caso se aclare. “Me alegro que reconozcan porque yo he dicho lo que ocurrió y si ellos hoy día admiten lo sucedido quiere decir que yo he tenido la razón”, dijo el alcalde Jorge Silva.

El edil terminó por señalar que, “nosotros como Municipalidad continuamos desarrollando acciones preventivas como la búsqueda activa de casos, a través de PCR, vacunando a la población contra el Covid y sanitizando en distintos lugares de nuestra comuna”.