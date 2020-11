Crónica 20-11-2020

San Javier avanza a Fase de Preparación





Medida rige a contar del lunes 23 de noviembre

Este jueves el Ministerio de Salud informó que San Javier avanza a fase de preparación del plan paso a paso por la pandemia. La medida comienza a regir a partir de las 05:00 horas del lunes 23 de noviembre. “La gente lo debe tomar no como una fiesta, ni para hacer lo que queramos, tenemos que seguir resguardándonos, la mascarilla es de uso obligatorio, lavado de manos y el distanciamiento físico. Por eso seguimos insistiendo que las familias estén en sus casas, salgan solo si es necesario hacerlo. Esta pandemia aún no ha pasado este virus está presente, así lo ha dicho la autoridad sanitaria a nivel nacional y esperamos un verano en que ojalá no tengamos rebrotes. Invito a mis vecinos a tener responsabilidad para no tener que retroceder nuevamente a estar confinados durante los fines de semana”, indicó el alcalde Jorge I Silva.

En la comuna continúan la búsqueda activa de casos asintomáticos, la atención y diagnóstico de casos Covid-19 y el testeo laboral, “para nosotros es sumamente importante que el testeo laboral se mantenga, pero también invitar a los dueños de estas empresas a que mantengan actividades de prevención dentro de la misma empresa. Hemos detectado que la persona que está en actividad como en el domicilio resguardando una cuarentena los contagios se han producido en esta instancia”, sostuvo Carlos Estrada, director comunal de salud

En esta fase de preparación en San Javier puede funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.