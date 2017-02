Crónica 15-02-2017

San Javier: Carabineros entrega medidas preventivas para evitar ser víctima de robo de accesorios vehiculares.

En distintos estacionamientos de centros comerciales y supermercados.

Durante la semana funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la 5ta Comisaria de San Javier efectuaron un llamando a la prevención en diferentes estacionamientos de centros comerciales y supermercados de la comuna, con el objetivo de orientar a la ciudadanía y poner en alerta ante el robo de accesorios vehiculares y especies de Valor desde el interior de los automóviles. Situaciones ante las que se está expuestos a cualquier hora del día, es por ello que es indispensable que se tomen las recomendaciones necesarias para proteger sus bienes de aquellos amigos de lo ajeno. Entre los robos más frecuentes están los Notebooks, Celulares, cajas de herramientas, Mochilas, radios, ruedas de repuesto, sillas de bebe, es por esto que la indicación entonces, es a advertir este tipo de delito, tratando de no dejar el automóvil en lugares poco transitados y por sobre todo no dejar cosas al interior de los vehículos, que puedan llamar la atención de los ladrones.

Por su parte, el comisario de la 5ta comisaria de Carabineros de San Javier, Mayor Fernando Venegas Chacón menciono “Ante el robo de accesorios vehiculares y especies de valor, lo importante es generar conciencia entre los conductores para que sean precavidos al momento de estacionar sus vehículos y adopten medidas de seguridad que dificulten el actuar delictual. Entre las recomendaciones entregadas por Carabineros se encuentra no dejar cosas de valor a la vista, dejar los autos con los seguros y vidrios bien cerrados, estacionar el vehículo en zonas iluminadas y adquirir traba- volantes, entre otros alternativas para hacer de esta forma más complicado el actuar de los delincuentes”, finalizo el oficial.

RECOMENDACIONES

Al estacionar el vehículo en la calle:

- Deje su vehículo sin objetos de valor a la vista, de lo contrario incentiva que se los roben y que dañen el automóvil al quebrar vidrios o abrir forzadamente las chapas.

- Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminados y sin obstáculos visuales.

- No deje documentación del vehículo en su interior ni tampoco documentación personal.

- Al bajar del vehículo, retire accesorios desmontables como los paneles de radio, los accesorios electrónicos y antenas.

Qué hacer ante un robo de vehículos o accesorios:



- Informe inmediatamente al 133 o al plan cuadrante de Carabineros, la sustracción del vehículo para iniciar su búsqueda.

- Formalice la denuncia inmediatamente en la comisaría más cercana al lugar del robo.

- Memorice la mayor cantidad de rasgos físicos de los sujetos que perpetran el delito, tales como estatura, color del cabello, vestimentas y marcas del delincuente (cicatrices y/o tatuajes) porque facilitarán la identificación del sujeto en caso de ser detenido.

- Tenga claro el lugar y la hora de sustracción del vehículo y aporte toda la información necesaria para su búsqueda, tal como su número de patente, marca, modelo, año y color.