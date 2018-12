Policial 18-12-2018

San Javier: Carabineros previene robos de vehículos y accesorios desde su interior

Los estacionamientos de bencineras en la Ruta 5 sur, además en Avenida Balmaceda y Chorrillos de San Javier, fueron lugares donde los integrantes de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de Carabineros, se enfocaron en entregar dípticos explicativos, dando a conocer las diferentes medidas preventivas que se deben mantener en cuenta al utilizar los vehículos y como protegerlos, al dejarlos estacionados, siendo el propósito que la ciudadanía evite ser víctima de robo de vehículos, así como también de los accesorios interiores de ellos.

Carabineros, recalcó que no se debe dejar el automóvil en lugares poco transitados y, por sobre todo, no dejar cosas al interior de los móviles, que puedan llamar la atención.

Al estacionar el vehículo en la calle, por ejemplo:

-Deje su vehículo sin objetos de valor a la vista, de lo contrario incentiva que se los roben y que dañen el automóvil al quebrar vidrios o abrir forzadamente las chapas.

-Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminados y sin obstáculos visuales.

-No deje documentación del vehículo en su interior ni tampoco documentación personal.

-Al bajar del vehículo, retire accesorios desmontables como los paneles de radio, los accesorios electrónicos y antenas.