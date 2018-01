Policial 28-01-2018

San Javier: Carabineros previenen a los vecinos ante robos de automóviles y accesorios vehiculares

Funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, han recorrido diversos puntos estratégicos de la comuna con la finalidad de prevenir a los vecinos y educarlos en diferentes medidas de autocuidado que deben mantener, para evitar ser víctima de robo de vehículos así como también de los accesorios interiores de ellos.

Entre los robos más comunes están las mochilas, notebooks, celulares, cajas de herramientas, radios, ruedas de repuesto, sillas de bebe, entre otros. Es por ello que la indicación es a prevenir este tipo de delito, tratando de no dejar el automóvil en lugares poco transitados y, por sobre todo, no dejar cosas al interior de los móviles, que puedan llamar la atención.

Al estacionar el vehículo en la calle, por ejemplo:

-Deje su vehículo sin objetos de valor a la vista, de lo contrario incentiva que se los roben y que dañen el automóvil al quebrar vidrios o abrir forzadamente las chapas.

-Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminados y sin obstáculos visuales.

-No deje documentación del vehículo en su interior ni tampoco documentación personal.

-Al bajar del vehículo, retire accesorios desmontables como los paneles de radio, los accesorios electrónicos y antenas.

Informe inmediatamente al 133 o al Plan Cuadrante de Carabineros, la sustracción del vehículo para iniciar su búsqueda.